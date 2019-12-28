المقالات

رئيس الجمهورية وسيناريو الفوضى ..


د. هاتف الركابي..

 

ياسيادة الرئيس : قد يقرأ البعض او الكثير بأن انسحابك كان لمصلحة الشعب او الثائرين واصبحت في عيون البعض بأنك بطل المرحلة  بموجب هالة إعلامية.. ولكن دعني اقول لك بأنك قد خلطت الاوراق لمراجعة النص المحبوك من المخرج الامريكي لتهرب من المصادقة على قانون الانتخابات الذي رفضته كتلكم الكوردستانية ، ولا ننسى كيف كان موقفكم ووجوهكم يوم التصويت ، برسالتك هذه فأنك تمهد لرسائل مستقبلية خطرة

إيذاناً لمرحلة الفوضى التي لا كابح لها ، إن كنت صادقاً فكان عليك الاستقالة منذ البداية ، منذ ان سقطت الشهداء تلو الشهداء ، إن كنت صادقاً لقدمت الاستقالة بشكل صريح لا ان تقدم استعداد بالاستقالة ، سئمنا سيناريوهاتكم النتنة، لو كنت صادقاً لغادرت بغداد الى الناصرية وهناك في ساحة الحبوبي وعلى جسر الزيتون تضع اكليلاً على ارواح الشهداء، لا ان تغادر الى اربيل ، فليس من الشجاعة ان تعمل الى تعقيد الوضع بحجة الدستور ، فلطالما خرقتم الدستور وضربتموه بأحذيتكم يوم قمت بالتصويت لصالح الانفصال من العراق..

ايها الرئيس ان النظام السياسي في العراق برلماني وليس رئاسي ولايحق لك ان تضع العراق في بحر الفوضى ، فلو كنت صادقاً ويهمك الشعب ، لكان عليك الاستقالة مع رئيس الوزراء الذي كان شجاعاً، لكنك جبنت ولم تقدم الاستقالة ، فالثائرين لم يخرجوا على رئيس الحكومة لوحده بل ان قيامتهم عليكم جميعا وعلى كل الرئاسات، فقد ماطلت كثيراً واستفسرت ثلاثة مرات بعد فوات الوقت للبرلمان عن الكتلة الاكبر علماً ان الاجابات كانت واضحة جداً كوضوح الشمس في رابعة النهار، لكنك خلقت وقيعةً بمكرٍ مفضوح لتخلط الاوراق عدة مرات وادعيت انك تواجه ضغوطاً ، مالك والضغوط واي ضغوط التي تدعيها ، فلا يحق لك الاعتراض على السياقات الدستورية ، فأن كان تفكيرك بالحراك الشعبي ، لكان الاجدى عليك احترام الخيارات الوطنية وتقديم الاستقالة إن كنت وطنياً ، فالمقاصد الخفية والمشبوهة اصبحت واضحة ولاتنطلي علينا بعد اليوم .

فلا يمكن استبعاد حصول السيناريو اليمني بالعراق الذي تقصده، لتفتعل أزمة و لا يتم الاتفاق على رئيس وزراء او لم تحصل المصادقة عليه لاي سبب كان ، فتنسحب الى ( اربيل ) كما انسحب ( هادي منصور)  الى عدن والرياض،،

فتتحول الشرعية الى شرعيتك  فتصدر  قرارات اقالة وعزل ونقل قوات ( معينة ) فترفض بعض الجهات،  فيطلب ( الرئيس الشرعي )  من مجلس الامن تشكيل محكمة دوليه لمحاكمة الفاسدين او المجرمين او الإرهابيين وتطلب تدخل دولي .. او مساعدة القوى الدوليه ، كما حدث في اليمن  فتدخل امريكا كحمامة سلام لتوزع اطراف المعادلة حكم آخر.

لابد ان يعي الوطنيون مخاطر هذا السيناريوا ليمنعوا وقوعه او يحولوا دون وقوعه ؟؟.. فليس من الحكمة والشجاعة ان تغرق البلاد في الفوضى حتى تحقق خطط الجوكر الامريكي والاسرائيلي ، فانسلاخ القانون عن الدولة هو انسلاخ الروح عن الجسد ، فهل نصدق انك ايها الرئيس تستطيع ان تتخذ قراراً كهذا بعيداً عن اليكتي ، فهناك مشروعين في العراق أولهما لاصلاح العملية السياسية الذي تدعمه المرجعية وثانيهما هو مشروعك ياسيادة الرئيس مع المثلث الامريكي والاسرائيلي لاسقاط العملية السياسية.

ــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من شروط الحاكم  العلم والاجتهاد
رئيس الجمهورية وسيناريو الفوضى ..
سؤال وجواب في أحتجاجات تشرين
كيف العمل علي افشال مخطط الامريكان والصهاينة ؟
  ماذا لو؟! ماذا لو حصل التالي يا شيعة العراق؟!
الحرب القادمة بين التحالف ومحور المقاومة
القيد الزماني للمناصب الحكومية
حديث الشارع..سفير عراقي رئيسا للوزراء..!
فيلم الجوكر وصناعة الشخصية البديلة
قانون الانتخابات الجديد ...ووهم الانتصار
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ...
الموضوع :
قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار
محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ...
الموضوع :
هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ...
الموضوع :
تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين
المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ...
الموضوع :
شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا
رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ...
الموضوع :
دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق
ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ...
الموضوع :
النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور
بنت المرجعية : مع احترامي لكلامك الرائع ولكن الانسان يجد السعاده كنتيجة وليس هدف يستمده من الواقف الماديه السعاده هي ...
الموضوع :
التفكير في بكرى
اخواني لقد تاءكدت من الاتي : جارت بيت هذا الصبي وهو سيد ويقيمون التعزيه على ابا عبد الله كل سنه ،،،جارتهم خالتي قالت ...
الموضوع :
صورة لناشطة مدنية شاركت في جريمة قتل الصبي ذو ال 16 غاما في ساحة الوثبة
عصام كاظم حسين : انا من ذوي شهداء النظام البائد اخ الشهيد رفعت معاملة وكامله من كل شيء منذ عام 2015 ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بنت المرجعية : متى تنتهي ايها العمر ما حل بك حل بي كتابة رائعة لجيل عاش كل تلك السنين وما ...
الموضوع :
متى تنتهي أيها العمر؟!
فيسبوك