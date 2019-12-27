هدفهم أسكات و تحييد المرجعية ..

حميد المهنا

اليوم المرجعية لم يكن لها خطبة سياسية و حسناً فعلت .. تذكروا .. تذكروا و تابعوا معي من الان .. من الان ما راح تسمعون عن جرائم قتل او حرق او سحل او هجمات عنفية هدفها تعطيل الدوام .. هذا الاسبوع سوف يمر بهدوء رغم ثقل التحديات رئاستين مستقيلة و توقيتات دستورية تم تجاوزها و احتجاجات مستمره و مرشحين مرفوضين و حشد داخل انذار و احتمال تدخل أمريكي و انقلاب عسكري ووووو ..

لكن مع هذا سوف يكون هذا الاسبوع هو الأكثر هدوء في تاريخ الأزمة.. ليش .. لان يريدون من المرجعية أن تكون خارج المعادلة تماماً .. هاه خوب أنه مو نبي و مكشوف لي الغطاء ..

لكن هذا المتوقع و أن حدث ما اتوقع فهذا أن دل على شيء فإنما يدل على أن كل ما يحدث هو بفعل و تخطيط طرف واحد و هو سبب كل ما يجري في الساحة و أن المتورطين المباشرين صغروا او كبروا هم عمال في مطعم ذلك الطرف .. لننتظر هذا الاسبوع و نرى و بعدها لكل حادث حديث .