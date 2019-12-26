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فقال: اذبحوا بقرة! فقالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ  

87 2019-12-26

رأفت الياسر

 

عندما أشارت المرجعية لمسألة تشكيل حكومة غير جدلية أتت في ذهني هذه الاية مباشرة.

في النظام الديمقراطي لا مشكلة في حكومة جدلية فهذه العملية تعتمد على الفائز بأكثر الاصوات ولو بفارق بسيط

ولكن كحكومة مؤقتة تأخذ على عاتقها اجراء الانتخابات المبكرة فقط وفي ظل الوضع الملتهب لا داعي لحكومة الاستحقاق الانتخابي.

تحالف البناء لم يقبلوا ان يذبحوا بقرة ولو رشحوا مرشحاً غير جدلياً كأيّ شخصية غير محترقة إعلاميا ولا يُثار عليها الغبار 

بدل التشبُّث بالشخصيات المُستَهكلة مع إحترامنا لها وقد تكون ناجحة لكنّها جدلية بالنهاية.

ماذا ستكون نتيجة هذا العناد؟

- ما لونها؟

- ما عمرها؟

- ما هي فصيلة دمها؟

- من أي حزب؟

نتيجة هذا العناد هو إستقواء اطراف المشروع الامريكي وعلى رأسهم برهم صالح  والان تحول لبطل قومي

وإذا كانت لديهم فرصة في السابق لطرح شخصية نخبوية مقبولة الان سيُرغمون على ذبح بقرة صفراء فاقعٌ لونها تسرُّ الناظرين 

وستفرغ مخازنهم وجيوبهم من التنازلات للاكراد والسنة من أجل شراء هذه البقرة؟

عذراً على التشبيه نتمى الّا يكون رئيسنا المستقبلي مجرد بقرة جميلة.

تحالف البناء لا يتحمل وحده مسؤولية ما يجري قطعاً ولكن كان لديه فرصة أقّلها لفضح جوكر التحرير و أحزابه وفضح رئيس الجمهورية.

ولما أعطوهم ذريعة لرفض أيُّ مرشح.

و المرجعية أقفلت كل شيء" بابها , ثم خفُت صوتها عندما بُح والان أمتنعت عن الكلام بشكل قاطع"

الى أين ستهرعون إذن؟

والمركب سيغرق ويغرق

 ويُغرق معه حلمٌ راودنا منذُ أكثر من 1400سنة!

 

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