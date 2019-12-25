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شكرا..صار عندنا قانون إنتخابات عادل

88 2019-12-25


حيدر الطائي

 

مجلس النواب يقر قانون الإنتخابات الذي يكفل الترشيح الفردي بنسبة 100‎%‎ ووفق الدوائر الإنتخابية المتعددة في المحافظة.

الانتخاب الفردي في المحافظات وبدوائر متعددة هو أفضل الموجود نوعًا ما في العرف السياسي في العراق
وبذلك يكون قوة المرشح وبرنامجه أقوى من الهيمنة الحزبية والكتلوية لخلفية المرشح ضمن القائمة الحزبية
وهذا القانون سيجعل من المستقلين والنخب في الواجهة
وذلك إقرار القانون هذا لايكفي إلا إذا توفرت شرائط ثلاثة كي يكون سليم العيوب

الشرط الأول: هو وجود مفوضية مستقلة فعليًا لاتُهيمن الأحزاب والمكوناتية عليها ولاتخضع للمزاجات السياسية
الشرط الثاني: وجود كتلة سياسية برلمانية تتمع بالكفاءة والنزاهة والوطنية تكون داعمة لهذا القانون وهذه المفوضية حتى لايمارس عليها ضغوط من كتل سياسية تحمل أجندات خاصة.
الشرط الثالث: وهو الأهم حيث يكون لدى الشعب وعيًا ونضجًا سياسيًا صحيحًا ورشيدًا يميز في انتخابه على المرشح وكفاءته وإخلاصه الوطني ونزاهته وخلفيته السلوكية والإدارية الجيدة وإن لا تُعاد ممارسات الانتخاب على الأسس الطائفية والمذهبية والعشائرية والمكوناتية والقومية والمناطقية بل يتم إختيار الأصلح والنخبوي بدلاً من هذه المسميات.

لذلك نتقدم إلى الشعب العراقي الصابر بهذا الانجاز المهم وكذلك عظيم الشكر والتقدير والامتنان إلى الثائرين الكرام وبالاخص الشباب الثائر الصامد الذي بصموده وبسالته تحقق هذا الانجاز الوطني رغم الصعاب والرزايا
وجزيل الشكر والتقدير لمرجعيتنا الدينية العليا التي لولى دعمها ومساندتها للمسار الاحتجاجي والذي بذلت الجهود الحثيثة لتقوية التظاهر ووقفت سدًا منيعًا ضد محاولات قمعه وتفريقه. لها منا كل الود والاحترام وهي صمام الأمان للعراقيين
وكذلك كل التحايا والشكر للكتل والأحزاب والنواب الذين صوتوا لصالح هذا القانون وجعلوا نُصبَ اعينهم المصلحة الوطنية فوق المصالح الشخصية فكل الشكر والتقدير لهم والشكر موصول لكل جُهدٍ وطني وشعبي ساهم بهذا القانون المهم
وألف مبروك للعراقيين جميًعا
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