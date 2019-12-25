الحكومة الاقتصادية والخلاص من الدولة الريعية

حيدر الموسوي

انتهينا من المفوضية وقانون الانتخابات وسيتم الاتفاق على رئيس الحكومة علنا ان موعد الانتخابات فنيا يحتاج وقت اطول بعد ان اعتبر كل قضاء دائرة انتخابية

الرهان ليس على القانون بقدر ما على وعي الناخب، العمل السياسي في كل دول العالم هو عمل حزبي ، تعديل قانون الأحزاب خطوة أساسية ومهمة جدا .

بقي شيء اخر هذه الامور لوحدها لا قيمة لها من دون ايجاد حل لمشكلة التذمر والنقمة الشعبية وهي اصل المشكلة

الخدمات والوضع المعيشي، بكل صراحة كل ما حدث لن يحقق اي تغيير على مستوى المطالب من خدمات وتغيير في الوضع المعاشي للفرد

مشكلة العراق اقتصادية بالدرجة الأساس نحتاج حكومة اقتصادية وجرأة في اتخاذ القرار الصائب ان الاشتراكية التي تربينا عليها هي أساس الفساد وان القطاع الحكومي العام في البلاد المهيمن على كل شيء هو أساس المشكلة واستمرار سرقة ونهب المال العام وحتى القادم سيكون رقم مضاف لأرقام الفساد القادم

الحل هو تغيير هوية الاقتصاد العراقي وإخراج الخدمات الأساسية من يد القطاع الحكومي والتحول نحو الاقتصاد المختلط كخطوة أولى

دون ذلك فكل ما قيل ويقال من توزيع الثروة والتوظيف في القطاع الحكومي وتوزيع قطع الأراضي كله عبارة عن وهم من اجل إقناع عامة الناس بنفس الأفكار الكاذبة

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