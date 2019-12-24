السلاح الامريكي الفتاك....قيادة العقل العربي

علاء الموسوي

العراق لم يعتدي على امريكا برياً او بحريا او باطلاق صاروخ واحد ولكن لو لاحظت كمية الافلام والوثائقيات التي تنتجها هوليوود ومراكز اخرى في مايخص العراق ستتخيل ان العراق كان يغزو امريكا كل ثلاث سنوات ويحرق نيويورك وسان فرانسيسكو وواشنطون

Green zone, American sniper, Hurt locker. Body of lies, Redacted , Iraq Sound

كل تلك الانتاجات تتضمن مشاهد لـقتـ.ل العراقيين وتدمير مدنهم بشكل علني بل تعرض مع نوع من الافتخار بهذه الافعال التي تكون بعضها احداث حقيقية!!

بالمقابل نجد الانتاجات الايرانية التي دخلنا معها في حرب ثمان سنوات راح ضحيتها مليوني انسان مسلم ومسيحي ( كان المسيح متواجدون في الجيش العراقي والايراني ) ودمرت فيها مدن ومطارات ومستشفيات وتعطلت الحياة تجد المصطلحات التي تصف " الجانب العراقي " بـ "البعثيين" لأنها تدرك ان العراقيون لا ذنب لهم في الحرب وتجد الشعارات منذ الثمانينيات تندد كلا كلا امريكا وكلا كلا صدام....ولا زالت تسمى الى اليوم " الحرب المفروضة "

هوليوود ومن خلال انتاجها السينمائي جعلت من صفة العربي ملازمة لصورة الارهـاب والقتـل في حين العرب يسجلون ارقاما لمشاهدات وتصنيفات IMDP لا اكثر!!