المقالات

السلاح الامريكي الفتاك....قيادة العقل العربي


علاء الموسوي

 

العراق لم يعتدي على امريكا برياً او بحريا او باطلاق صاروخ واحد ولكن لو لاحظت كمية الافلام والوثائقيات التي تنتجها هوليوود ومراكز اخرى في مايخص العراق ستتخيل ان العراق كان يغزو امريكا كل ثلاث سنوات ويحرق نيويورك وسان فرانسيسكو وواشنطون

Green zone, American sniper, Hurt locker. Body of lies, Redacted , Iraq Sound

كل تلك الانتاجات تتضمن مشاهد لـقتـ.ل العراقيين وتدمير مدنهم بشكل علني بل تعرض مع نوع من الافتخار بهذه الافعال التي تكون بعضها احداث حقيقية!!

بالمقابل نجد الانتاجات الايرانية التي دخلنا معها في حرب ثمان سنوات راح ضحيتها مليوني انسان مسلم ومسيحي ( كان المسيح متواجدون في الجيش العراقي والايراني ) ودمرت فيها مدن ومطارات ومستشفيات وتعطلت الحياة تجد المصطلحات التي تصف " الجانب العراقي " بـ "البعثيين" لأنها تدرك ان العراقيون لا ذنب لهم في الحرب وتجد الشعارات منذ الثمانينيات تندد كلا كلا امريكا وكلا كلا صدام....ولا زالت تسمى الى اليوم " الحرب المفروضة "

هوليوود ومن خلال انتاجها السينمائي جعلت من صفة العربي ملازمة لصورة الارهـاب والقتـل في حين العرب يسجلون ارقاما لمشاهدات وتصنيفات IMDP لا اكثر!!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعليق على جلسة مجلس النواب التي بثتها قناة العراقية مباشرة
السلاح الامريكي الفتاك....قيادة العقل العربي
رسالتي الى حزب الدعوة
حروف النار على ثلوج تظاهرات ساحات التحرير !!
الحرب الناعمة.. في الاستراتيجيات الامريكية ..""تدمير الخصم من الداخل "" ما آثارها وكيف نواجهها ؟
الانتخابات القادمة .. والدوائر المتعددة
معاك أحمد وابو أحمد وأم أحمد وخالة أحمد
رؤيتي للترشح  
أزمة التأليف.. وخيارات المرحلة
لا تُحَمِّلُوا المرجعية ما لا تعلمون
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ...
الموضوع :
قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار
محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ...
الموضوع :
هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ...
الموضوع :
تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين
المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ...
الموضوع :
شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا
رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ...
الموضوع :
دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق
ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ...
الموضوع :
النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور
بنت المرجعية : مع احترامي لكلامك الرائع ولكن الانسان يجد السعاده كنتيجة وليس هدف يستمده من الواقف الماديه السعاده هي ...
الموضوع :
التفكير في بكرى
اخواني لقد تاءكدت من الاتي : جارت بيت هذا الصبي وهو سيد ويقيمون التعزيه على ابا عبد الله كل سنه ،،،جارتهم خالتي قالت ...
الموضوع :
صورة لناشطة مدنية شاركت في جريمة قتل الصبي ذو ال 16 غاما في ساحة الوثبة
عصام كاظم حسين : انا من ذوي شهداء النظام البائد اخ الشهيد رفعت معاملة وكامله من كل شيء منذ عام 2015 ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بنت المرجعية : متى تنتهي ايها العمر ما حل بك حل بي كتابة رائعة لجيل عاش كل تلك السنين وما ...
الموضوع :
متى تنتهي أيها العمر؟!
فيسبوك