المقالات

الانتخابات القادمة .. والدوائر المتعددة


قاسم آل ماضي

 

افضل انواع الانتخابات هي التي تعتمد الدوائر المتعددة بالشكل الذي تكون لكل دائرة انتخابية واحدة مقعد برلماني واحد..ففي الحالة العراقية اذا كان عدد النواب ٣٢٩ نائبا فان العراق يقسم الى عدد مساوي من الدوائر الانتخابية..

تحديد الدوائر الانتخابية وعددها يتطلب وجود احصاء سكاني يتقرر على ضوئه عدد السكان وتوزيعهم  على المدن والقرى.. لحين إجراء ذلك التعداد السكاني والذي تأخر كثيرا، طرح قانون الانتخابات الذي يناقشه مجلس النواب حاليا فكرة اعتبار القضاء دائرة انتخابية بدلا من المحافظة التي جرت العادة على اعتبارها الدائرة الانتخابية..وتواجه هذا الموضوع عقبات منها ان عدد الاقضية في العراق مسألة خلافية فهناك عدد من الاقضية تم استحداثها دون موافقات رسمية أصولية...الامر الاخر خلاف حول حدود الاقضية   وعائديتها للمحافظات.. إضافة إلى تفاوت حجم الاقضية وعدد سكانها. فهناك اقضية عدد سكانها اقل من ١٠٠ ألف نسمة واقضية يتجاوز عدد سكانها المليون.

ولو تجاوزنا هذه المشاكل والصعوبات فان ما يطرحه البعض من ان الفائز في الانتخابات هو من يحصل على ٥٠% من أصوات الناخبين في دائرته الانتخابية ان هذا الشرط غير ممكن التحقق سواء جرت الانتخابات في الدوائر المتعددة بشكلها التام او على مستوى القضاء..إذ أن عدد المرشحين في اية دائرة انتخابية سيتقاسمون أصوات الناخبين بنسب متفاوتة ويصعب في أغلب الحالات ان يحصل أحدهم على نصف الاصوات.. وحتى لو فرضنا جدلا انه في دائرة انتخابية على مستوى القضاء نجح احد المرشحين في الحصول على نصف الاصوات او اكثر فإنه يستوجب إعادة الانتخابات في تلك الدائرة مرات عديدة حتى يفوز العدد المطلوب من النواب من ذلك القضاء بحصولهم على النسبة المطلوبة من الأصوات.. فإذا كانت حصة القضاء نائبان فإنه يجب إجراؤها مرتان واذا كانت الحصة خمسة نواب فيجب أن تجرى خمس مرات..وهكذا يتصاعد عدد المرات التي يجب أن تعاد فيها الانتخابات في دائرة انتخابية معينة الى حوالي عشرين مرة...وهذا أمر غير ممكن عمليا بل يستحيل إجراؤه.

في التجارب العالمية في الانتخابات التي تعتمد الدوائر الانتخابية المتعددة يكون الحاصل على اعلى الأصوات هو الفائز فيها واذا كان المطلوب ٥ نواب فالخمسة الاوائل هم الفائزون وهكذا...

البعض يطرح شعارات من دون معرفة إمكانية تحقيقها من عدمه..

_______

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعليق على جلسة مجلس النواب التي بثتها قناة العراقية مباشرة
السلاح الامريكي الفتاك....قيادة العقل العربي
رسالتي الى حزب الدعوة
حروف النار على ثلوج تظاهرات ساحات التحرير !!
الحرب الناعمة.. في الاستراتيجيات الامريكية ..""تدمير الخصم من الداخل "" ما آثارها وكيف نواجهها ؟
الانتخابات القادمة .. والدوائر المتعددة
معاك أحمد وابو أحمد وأم أحمد وخالة أحمد
رؤيتي للترشح  
أزمة التأليف.. وخيارات المرحلة
لا تُحَمِّلُوا المرجعية ما لا تعلمون
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ...
الموضوع :
قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار
محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ...
الموضوع :
هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ...
الموضوع :
تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين
المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ...
الموضوع :
شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا
رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ...
الموضوع :
دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق
ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ...
الموضوع :
النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور
بنت المرجعية : مع احترامي لكلامك الرائع ولكن الانسان يجد السعاده كنتيجة وليس هدف يستمده من الواقف الماديه السعاده هي ...
الموضوع :
التفكير في بكرى
اخواني لقد تاءكدت من الاتي : جارت بيت هذا الصبي وهو سيد ويقيمون التعزيه على ابا عبد الله كل سنه ،،،جارتهم خالتي قالت ...
الموضوع :
صورة لناشطة مدنية شاركت في جريمة قتل الصبي ذو ال 16 غاما في ساحة الوثبة
عصام كاظم حسين : انا من ذوي شهداء النظام البائد اخ الشهيد رفعت معاملة وكامله من كل شيء منذ عام 2015 ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بنت المرجعية : متى تنتهي ايها العمر ما حل بك حل بي كتابة رائعة لجيل عاش كل تلك السنين وما ...
الموضوع :
متى تنتهي أيها العمر؟!
فيسبوك