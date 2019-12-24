المقالات

أزمة التأليف.. وخيارات المرحلة


الشيخ ضياء البصري

 

 

يبدو ان امريكا بدأت تحث الخطى لتثبيت حالة من النفوذ المطلق في العراق حيث لم تعد تتقبل استحواذها الجزئي فهو لايحقق تطلعاتها في تحقيق مشاريعها الكبرى في تجسيد مشهد الشرق الاوسط الجديد وصفقة القرن وتحييد نفوذ الخصوم من قبيل روسيا والصين وايران..هي تعلم ان نقطة الشروع التي تصلح لتطبيق مشاريعها التوسعية والتقسيمية هي في العراق تحديدا.

ليس مستغربا ان يتوسل اللاعب الامريكي بتجربة الربيع العربي في سبيل الوصول الى غاياته فهذه التجربة حققت له مكاسب ملحوظه في مصر وخلطت الاوراق في سوريا وليبيا واليوم هو يريد ان يحظى بإحدى (الحسنيين) اما مكاسب كلية ونفوذ مطلق او على الاقل اضعاف الخصوم وخلط الاوراق وديمومة ارباك المشهد العراقي تحجيما لدوره الاقليمي وتحييدا لعناصر القوة فيه المتمثلة بالمرجعية الدينية والحشد الشعبي.

اليوم وبعد ان اتضحت كل عناصر لعبة الشارع لدى الرأي العام العراقي وتكشفت خيوط التلاعب بالعواطف والعقول لازالت امريكا تصر على اللعب بهذه الورقة من خلال عملائها وبمعونة بعض المجاميع المندفعة التي تتبع لاجندة سياسية داخلية معروفة قد خبرها الشارع العراقي في مشاهد احتجاجية سابقة من اجل ان يتضاعف الضغط على اطراف العملية السياسية ويؤثر على خياراتها التي تتوخاها لتصحيح المسار وتنفيذ الاصلاحات اللازمة لان تنفيذ الاصلاحات لايروق لامريكا فهو سيعزز الارادة الوطنية ويؤمم الموارد الاقتصادية من سلطة التبعية والاتفاقات البائسة مع الادارة الامريكية ويحقق انفتاحا على كل الاقطاب العالمية المؤثرة.

من هنا نجد اليوم ضغوطا هائلة تمارسها ادارة الشر الأمريكية على صناع القرار العراقي لتنفرد هي بصياغة التأليف الحكومي على مقاساتها..وهذا يضع القوى الوطنية وجميع اطراف العملية السياسية والنخب والقطاعات الجماهيرية امام مسؤوليات تاريخية جمة تتمثل بايجاد عناصر جوهرية في تحقيق التوازن بين تهدئة الشارع وترويض المنفلتين من جهة وحسم الخيارات الدستورية الحاكمة من جهة ثانية ولايكون ذلك الا بتصعيد حالة المقاومة السياسية ونكران الذات والتحرر من المزايا الفئوية والشخصية لتقديم مصلحة البلد والصالح العام بما يتناسب ومبادئ الشعب وقيمه الدينية والوطنية خدمة لقضاياه المصيرية ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معاك أحمد وابو أحمد وأم أحمد وخالة أحمد
رؤيتي للترشح  
أزمة التأليف.. وخيارات المرحلة
لا تُحَمِّلُوا المرجعية ما لا تعلمون
هل أنت سعيد هل انت سعيدة
الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال
ابو طالب عليه السلام مؤمن قريش
عبدالمهدي ضحية عقليته الاقتصادية
ديمقراطية السب وثقافة التجاوز على حقوق الغير .
الفراغ الدستوري في العراق "بدعة" 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ...
الموضوع :
قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار
محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ...
الموضوع :
هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ...
الموضوع :
تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين
المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ...
الموضوع :
شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا
رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ...
الموضوع :
دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق
ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ...
الموضوع :
النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور
بنت المرجعية : مع احترامي لكلامك الرائع ولكن الانسان يجد السعاده كنتيجة وليس هدف يستمده من الواقف الماديه السعاده هي ...
الموضوع :
التفكير في بكرى
اخواني لقد تاءكدت من الاتي : جارت بيت هذا الصبي وهو سيد ويقيمون التعزيه على ابا عبد الله كل سنه ،،،جارتهم خالتي قالت ...
الموضوع :
صورة لناشطة مدنية شاركت في جريمة قتل الصبي ذو ال 16 غاما في ساحة الوثبة
عصام كاظم حسين : انا من ذوي شهداء النظام البائد اخ الشهيد رفعت معاملة وكامله من كل شيء منذ عام 2015 ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بنت المرجعية : متى تنتهي ايها العمر ما حل بك حل بي كتابة رائعة لجيل عاش كل تلك السنين وما ...
الموضوع :
متى تنتهي أيها العمر؟!
فيسبوك