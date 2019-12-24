الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال

انت وطني ومصلح وشريف وتطالب بأستقلال..؟؟؟

طيب...

بعد ان = (((( غادر )))) عبدالمهدي( لكرسي) الرئاسة " خل نحجي طك بطك"

- عبدالمهدي رفض ان يكون جزء من العقوبات الامريكية الاحادية ضد ايران" هاي مو تحقق شعارك وانت ضد المحتل" ؟؟؟

- عبدالمهدي طلب منه الامريكان تحجيم الحشد الشعبي رد عليهم عمليا بجعل الحشد الشعبي ضمن حرس الشرف الذي يستقبل الرؤوساء والزعماء" هذا مو موقف عملي ضد التدخلات بالشأن العراقي"؟؟؟

- عبدالمهدي دعاه ترامب للقاءه في قاعدة عين الاسد ورفض الذهاب واشترط مجيء ترامب لبغداد ويستقبل بالمقرات الحكومية كأي رئيس زائر" مو هذا حفظ للكرامة العراقية" ؟؟؟

- عبدالمهدي رفض صفقة القرن ولم يشارك او من يمثله في مؤتمر التطبيع في البحرين" مو انت تهوس كلا كلا اسرائيل" ؟؟؟

- عبدالمهدي رفض عقد صفقة مع ترامب بمنحه نصف احتياطي النفط العراقي مقابل إعمار العراق" انت مو تهوس ضد الامريكان كونها محتلة" ؟؟؟

- عبدالمهدي رغم الرفض الامريكي لتوقيع عقد مع سيمنز الالمانية ومنع العبادي من التوقيع معها ذهب عبدالمهدي وقع معها على اعمار الكهرباء وضرب اعتراض امريكا" جا مو هذا يتناسب مع شعارك كلا كلا امريكا وهي عدوك الاول" ؟؟؟

- عبدالمهدي ذهب للصين ليعقد صفقة القرن بحق؛ اعمار العراق من الالف للياء مقابل ١٠٠ الف برميل نفط يوميا " يعني لاقامسيون ولاحصة ولافلوس" حتى تسديد مبلغ الاعمار واتفق مع الصين على فتح معامل صينية في العراق بشرط تشغيل ٦٠% من العراقيين وعدم بيع البضاعة في الاسواق العراقية " انت مو محروك كلبك على نقص الخدمات للشعب العراقي وتبكي من الفساد والفاسدين"؟؟؟

- عبدالمهدي رفض الاستجابة لامريكا في منع فتح المنطقة الخضراء وفتح معبر البوكمال مع سوريا" جا انت مو مجاهد ضد الاحتلال والتدخل الامريكي". ؟؟؟

- عبدالمهدي وقف واعلنها صراحة اسرائيل هي قصفت مخازن اسلحة الحشد" هذا مو حفاظ على السيادة الي تسولف بيها على الناس"؟؟؟

يابعد روحي هاي الوطنية لوغيرها هذا الاستقلال بالقرار لوغيره هاي السيادة والكرامة ومنع التدخل لو غيرها..بعرف الناس الصادقين..بس بعرفك خطابات وشعارات وهتافات.. تامرت وكذبت وطالبت برحيل عبدالمهدي وجعلته الخيار الوحيد والحل الاستراتيجي..الله يجازيك ويخزيك

خوش عوف هاي

- اصرارك على اتهام ابناء بلدك من رجال الامن على انهم من قتل المتظاهرين ورفضك لاي تهمة للجوكر الامريكي الاسرائيلي البعثي" هذا مو طياح حظ وعمالة وين جد لاخيك ٧٠ عذر انت منو اخوك العراقي لو الجوكري"

- تهتف ضد ايران برا برا وتسكت وتخرس امام مؤامرات وتدخلات امريكا وبريطانيا وفرنسا وال سعود والصهاينة " زين انت مو مسلم على الاقل ايران مسلمين وحق المسلم على المسلم النصيحة فلماذا لاتفسر تدخلها ان صح بهذا الحديث، او تتناصح معها ... عقيدتك على مزاجك وتدينك بكيفك"..

- تهاجم قيم المجتمع ورمزياته " المرجعية والشعائر الحسينية والعشائر" وتعمل على اسقاطها في نظر الاجيال " هذا عمل شرعي اخلاقي يمت للاسلام والعرف بصلة، "

- تحول ساحات التظاهر الى مراقص وملاهي وحانات وكبسلة وتتفرج بل وتدعم وتساهم" هذه وطنية اصلاح شنو تسميها وتريدني احييك واتبعك وادافع عنك!".

-تبرر الذبح والقتل والسحل والتعليق وقتل الشرفاء والمخلصين وتطالب بمساواة معتوهين كصفاء السراج السافل المتحلل وأمثاله مع الشهيد الحاج وسام وشقيقه والشهيد احمد المحنة" المؤمنين المجاهدين اللذين حموا الارض والعرض من داعش ومن يقف ورائها ...بأي قياس تقيس وباي مكيال تكيل وتريد ان تساوي علي مع معاوية وامية مع هاشم".

- تعطل المدارس والدوائر ومصالح الناس وتسلط الاراذل لاخذ الاتاوات من الناس بعنوان تبرعات وتحرق مصالح الناس وارزاقها وتطالبني بأحترام التظاهرات والمتظاهرين" باي قانون او عرف او شرع تبرر ماتقوم به"

بانت عوراتك وعورات شعاراتك.. وكذب وطنيتك وادعاءاتك

جيب اذنك خل اشاورك" لادوخ ترى للحظة هذه الشرفاء والمخلصين وأهل هذا الوطن الي حموه من داعش ومن امريكا ومن الخونه ما متصدين بشكل مباشر تعرف ليش ؟؟؟ لأن الحليم يحلم على ويصبر لينقض بعد الحلم بلا رحمة ولا تردد اذا ... ومسانديك في واشنطن وتل ابيب والرياض لاعبالك ما راح يلحكولك ... الناس موغشما ترى اوراقك مكشوفة ومعروفة وواضحة ماتعبر بس على العميان والصبيان واللصوص..