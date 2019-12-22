كيفية تحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً ؟!                      

د . جواد الهنداوي

وردَ مفهوم او تعبير " الكتلة النيابية الأكثر عدداً " في نص المادة ٧٦ أولاً من الدستور . على رئيس الجمهورية ، و دستورياً ، تكليف الشخص الذي ترشحّه الكتلة النيابية الأكثر عدداً .

مفهوم او تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً ،يعني العدد الأكثر مِنْ اعضاء مجلس النواب والمتفقون من اجل هدف محدد. والمفهوم ،بطبيعة الحال يختلف عن القائمة الانتخابية الفائزة ، او الكتلة الحزبية او السياسية المتفقة او المتحدة قبل دخولها الى مجلس النواب .

عندما نقول كتلة نيابية يعني كتلة مكوّنة تحت سقف البرلمان و أعضاءها هم اعضاء في مجلس النواب.

متى يتم تحديد او تعريف الكتلة النيابية الأكثر عدداً ؟

ماهو المعيار في تعريف الكتلة ؟

لا بُدَّ من معيار زمني او حدث سياسي معين ،يتم على ضوءه تحديد او تعريف الكتلة !

وهذا المعيار او الحدث السياسي هو أمّا :

منح ثقة للحكومة بعد الانتخابات .

او سحب ثقة الحكومة .

او حل مجلس النواب .

هذه هي المناسبات التي تتفعّل فيها دور الكتلة الأكثر عدداً . هذه هي الأحداث السياسية النيابية والتي تتطلب احتساب الكتلة الأكثر عدداً ،اي بعبارة أخرى احتساب الأكثرية البرلمانية من اجل منح ثقة للحكومة او من اجل سحب ثقة الحكومة .

نحن الآن امام حدث سياسي نيابي وهو اختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة، بعد استقالة الحكومة السابقة ، وقبول استقالتها ،والذي هو ( واقصد القبول ) بمثابة سحب ثقة الحكومة السابقة ، لا بُدَّ من أنْ يقود الحراك الحزبي او السياسي الى تشكيل كتلة نيابية اكثر عدداً ،

الامر مرهون بأرادة سياسية وليس بنص قانوني .لا يوجد مانع دستوري او قانوني من ان يتفق عدد من النواب ويشكلون الكتلة النيابية الأكثر عدداً ويعلنون في جلسة مجلس النواب بانهم كتلة نيابية اكثر عدداً !

نحنُ امام حدث سياسي جديد وفي ظرف زمني سياسي جديد شهِدَ اتفاقات و اختلافات حزبية وسياسية جديدة ، و مِنْ رحمها تولد الكتلة النيابية الأكثر عدداً .

المهمة الآن ليس مهمة رئيس الجمهورية وانماّ مهمة رئيس مجلس النواب ، و ليس من مسؤولية رئيس مجلس النواب تحديد الكتلة الأكثر عدداً ، على هذه الكتلة مسؤولية الإعلان عن هويتها واختيار مُرشحها الذي يلبي مواجهة شروط وتحديات المرحلة ويأخذ بعين الاعتبار مرجعيات العمل السياسي في العراق وهي ( الدستور ،المرجعية الرشيدة ، الشعب ، مجلس النواب ) .

ما هو موقف رئيس مجلس النواب إنْ استدام خلاف الأحزاب حول تعريف الكتلة الأكثر عدداً ؟

اعتقد يستطيع السيد رئيس مجلس النواب الدعوة الى جلسة اجتماع سريعة وعاجلة (سرعة وعجالة الاجتماع لها تبريراتها ) ، يتم من خلالها دعوة الكتل او الأحزاب الى تقديم مرشحيهم ، ويتم التصويت على كل مرشح ، ويتم اختيار المرشح الفائز بأعلى الأصوات ، ويعتبر النواب الذين قدّموا المرشح و دعموه وصوتوا له هم الكتلة الأكثر عدداً .