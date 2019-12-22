المقالات

الذيل !


حسن عزيز اللامي

 

تعرفون منو الذيل ؟

مو اللي يناصر الشعب اليمني المظلوم تسموه ذيل

مو اللي يدافع ع السيدة زينب والمستضعفين بسوريا تسموه ذيل

مو اللي يناصر المظلومين بالبحرين تسموه ذيل

مو اللي يناصر الشيعة بالاحساء والقطيف تسموه ذيل

مو اللي يناصر حزب الله بـ لبنان تسموه ذيل

مو اللي يناصر الشيعة بنيجيريا تسموه ذيل

مو اللي يناصر ايران المحاصرة تسموه ذيل

مو اللي يعارض سياسة السعودية تسموه ذيل

مو اللي يعارض غطرسة امريكا تسموه ذيل

مو اللي يعتقد بولاية الفقيه تسموه ذيل

مو اللي متمسك بعقيدته ودينه تسموه ذيل !

 

الذيل هو اللي يساوم ع حساب بلده

الذيل اللي ينسى دماء الشهداء

الذيل اللي ينسى 5الاف انتحاري سعودي

الذيل اللي ينسى داعش السعودية

الذيل اللي ينسى تفجير المراقد بسامراء

الذيل اللي ينسى فتاوى التكفير السعودية

الذيل اللي يغلس من يسمون الحشد مليشيات

الذيل اللي ينسى 3 ملايين نازح بسبب السعودية

الذيل اللي ينسى افعال امريكا بالعراق

الذيل اللي يغلس ع القواعد الامريكية بالعراق

الذيل اللي يسكت ع ترامب من يگول "احنا حررنا العراق"

الذيل اللي ينسى دماء الشهداء ويگول التحالف حرر العراق

الذيل اللي يغلس ع تواجد الجيش التركي بالعراق

الذيل اللي يغلس ع الاتفاقية وي الاردن

الذيل اللي يستجدي الهدايا من الدول اللي دمرته

الذيل اللي يفرح بملعب وقناة وينسى الشهداء

الذيل اللي ينسى العمال اللي جانوا يطلعون من الصبح لشغلهم ويطگ عليهم حزام ناسف سعودي

الذيل اللي يدور تطبيع وي اسرائيل

الذيل ينكر ان سبب دمار العراق هي امريكا والسعودية بالدرجةالاولى

الذيل اللي ليل نهار يدورله بس زلة ع الحشد

الذيل اللي كاعد ليل نهار يسقط بالحشد

الذيل اللي كاعد ليل نهار يسوق للناس ان السعودية حبابه وما مسوية شي وينسب سبب الدمار لغير دولة وووو الخ ..

هذا الذيل والتبعي والاجير

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الذيل !
فردي ..ملاحظتين
اثارات لابد من الوقوف عليها
نار تحرقنا!
أين ذهب مربي الطيور؟!
المستقل السياسي ماذا يعني؟!
القبح ايقونة المرحلة
جذر المشكلة اساس الحل
من الذي يغتـال المتظاهرين؟ ولماذا؟
عندما يغيب العقل في العراق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ...
الموضوع :
قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار
محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ...
الموضوع :
هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ...
الموضوع :
تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين
المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ...
الموضوع :
شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا
رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ...
الموضوع :
دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق
ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ...
الموضوع :
النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور
بنت المرجعية : مع احترامي لكلامك الرائع ولكن الانسان يجد السعاده كنتيجة وليس هدف يستمده من الواقف الماديه السعاده هي ...
الموضوع :
التفكير في بكرى
اخواني لقد تاءكدت من الاتي : جارت بيت هذا الصبي وهو سيد ويقيمون التعزيه على ابا عبد الله كل سنه ،،،جارتهم خالتي قالت ...
الموضوع :
صورة لناشطة مدنية شاركت في جريمة قتل الصبي ذو ال 16 غاما في ساحة الوثبة
عصام كاظم حسين : انا من ذوي شهداء النظام البائد اخ الشهيد رفعت معاملة وكامله من كل شيء منذ عام 2015 ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بنت المرجعية : متى تنتهي ايها العمر ما حل بك حل بي كتابة رائعة لجيل عاش كل تلك السنين وما ...
الموضوع :
متى تنتهي أيها العمر؟!
فيسبوك