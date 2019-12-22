حسن عزيز اللامي
تعرفون منو الذيل ؟
مو اللي يناصر الشعب اليمني المظلوم تسموه ذيل
مو اللي يدافع ع السيدة زينب والمستضعفين بسوريا تسموه ذيل
مو اللي يناصر المظلومين بالبحرين تسموه ذيل
مو اللي يناصر الشيعة بالاحساء والقطيف تسموه ذيل
مو اللي يناصر حزب الله بـ لبنان تسموه ذيل
مو اللي يناصر الشيعة بنيجيريا تسموه ذيل
مو اللي يناصر ايران المحاصرة تسموه ذيل
مو اللي يعارض سياسة السعودية تسموه ذيل
مو اللي يعارض غطرسة امريكا تسموه ذيل
مو اللي يعتقد بولاية الفقيه تسموه ذيل
مو اللي متمسك بعقيدته ودينه تسموه ذيل !
الذيل هو اللي يساوم ع حساب بلده
الذيل اللي ينسى دماء الشهداء
الذيل اللي ينسى 5الاف انتحاري سعودي
الذيل اللي ينسى داعش السعودية
الذيل اللي ينسى تفجير المراقد بسامراء
الذيل اللي ينسى فتاوى التكفير السعودية
الذيل اللي يغلس من يسمون الحشد مليشيات
الذيل اللي ينسى 3 ملايين نازح بسبب السعودية
الذيل اللي ينسى افعال امريكا بالعراق
الذيل اللي يغلس ع القواعد الامريكية بالعراق
الذيل اللي يسكت ع ترامب من يگول "احنا حررنا العراق"
الذيل اللي ينسى دماء الشهداء ويگول التحالف حرر العراق
الذيل اللي يغلس ع تواجد الجيش التركي بالعراق
الذيل اللي يغلس ع الاتفاقية وي الاردن
الذيل اللي يستجدي الهدايا من الدول اللي دمرته
الذيل اللي يفرح بملعب وقناة وينسى الشهداء
الذيل اللي ينسى العمال اللي جانوا يطلعون من الصبح لشغلهم ويطگ عليهم حزام ناسف سعودي
الذيل اللي يدور تطبيع وي اسرائيل
الذيل ينكر ان سبب دمار العراق هي امريكا والسعودية بالدرجةالاولى
الذيل اللي ليل نهار يدورله بس زلة ع الحشد
الذيل اللي كاعد ليل نهار يسقط بالحشد
الذيل اللي كاعد ليل نهار يسوق للناس ان السعودية حبابه وما مسوية شي وينسب سبب الدمار لغير دولة وووو الخ ..
هذا الذيل والتبعي والاجير
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