اثارات لابد من الوقوف عليها

المراقب

اولا : الزيارة السريعة التي قام بها محمد الحلبوسي الى امريكا – في هذا الظرف كانت مفاجئة وبدعوة من من الخارجية الامريكية , وكثرت التكهنات حولها غاية ما يقال ان الزيارة في هذا الظرف تستدعي التوقف عندها: فهل هي تتعلق بالمرشح لرئاسة الوزراء ؟, وبالاجمال يمكن القول ان الامريكان لديهم تحرك عسكري جديد ومشروع سياسي يريدون توفير الغطاء له , من الغريب , ان نائب رئيس البرلمان هو من اجاب رسالة رئيس الجمهورية ورئاسة البرلمان صامتة لماذا الصمت ؟

لايغيب عن المراقب ان قطعات امريكية تتحرك وتصل الى مطار اربيل فلابد من توجه عميق لفهم مجريات الامور وما تخطط له القوات الامريكية خصوصا ان وزارة الدفاع اتصلت بالسيد عبد المهدي تهدد من يستهدف قواعدها

..........

ثانيا : روسيا تعتزم اكمال وتشييد خطوط سكك الحديد عبر سوريا والعراق في هذا الظرف ومن قبله الرئيس الصيني يصرح ان الصين ملتزمة باتفاقاها مع العراق ( الاعمار مقابل النفط ), فهل تناولت زيارة الحلبوسي هذا الامر ام لا ؟ علما ان الروس سوف ينفقون (500) مليون دولار لتحديث ميناء طرطوس التجاري المطل على البحر المتوسط , وهنا قيل ان الروس ادركوا ان الموامرة الامريكية في العراق فشلت وحتى ان لم تفشل انهم لايمكن تركهم مصالحهم في العراق وسوريا , وان الموامرة كان احد اهدافها منع العراق ان يكون ضمن الخط التجاري الدولي الذي يوفر ( 30 ) مليار سنويا وبنية تحتية متماسكة ولكن فشلت الموامرة والروس والصين لايتراجعون

......................

ثالثا : الخارجية الامريكية عبررئيس لجنة العلاقات الخارجية جيمس ريش قررت تقليص عدد الدبلوماسيين في العراق بنسبة تتراوح من (28 الى 30%) من عدد الدبلوماسيين بما فيهم وكالة التنمية الامريكية , فماالذي يخططون له فانهم قلصوا سابقا (10%) في شهر التاسع وحرقوا العراق في الشهر العاشر فلابد من السوال والتفكر .

......................

رابعا : اكمال منفذ عرعر السعودي مع العراق اليوم رداعلى مساعي الروس بمد سكك الحديد , لكن لماذا تم اهمال منفذ الجميجمة بمحافظة المثنى الفقيرة وهو اقرب وهو طريق امن يبعد عن بغداد 260 كلم فقط ويبعد عن ميناء البصرة 250 كلم واقرب للديار المقدسه بمقدار 700 كلم بالنسبه للحجاج العراقيين , و الانبار فيها منفذين طربيل والوليد مع سوريا

........................

خامسا : رئيس الوزراء الايطالي يوكد انه مستمر بدعم البيش مركة وتسليحها معللا الامر بوجود داعش , لماذا في هذا الوقت تبادر كندا وايطاليا الى تسليح البيشمركة وهكذا الامارات ؟

سادسا: تصاعد عمليات داعش في الموصل وديالى فقد اعلن اللواء (44) في الحشد الشعبي بان داعش شنت (5) هجمات جنوب الموصل خلال اسبوعين اسوال لماذا هذا التصعيد في هذا الوقت؟

.....................................

سابعا : تم للمرة العاشرة خلال شهر قطع الطريق المودي الى حقول الرميلة النفطي في البصرة علما ان هذا الحقل هو تاسع حقل عالميا من حيث المخزون النفطي المكتشف وهذه الحقول تمتد الى الحدود الكويتية , وان الكويت لها الدور في تحريك البعض لقطع الحقول وخصوصا حقل الرميلة الجنوبي المجاور لها .

........................................

ثامنا : انخفاض حجم تجهيز الطاقة في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب بسبب الخلل الفني في ((محطة الزبيدية الحرارية )) والسبب هو في المشاكل التي حصلت لانبوب الغاز الواصل الى المحطة من ايران, ومازالت التظاهرات و التطويق يستهدف هذه المحطة عمدا فهل التواجد والتظاهر قربها عفوي ,وتلك المحطة توفر (2540) ميكا واط وبالتالي الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية كلها مهددة

ارجو ممن يقراء المعطيات اعلاه ان يجمع الخطوط والخيوط