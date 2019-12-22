المقالات

اثارات لابد من الوقوف عليها


المراقب

 

اولا : الزيارة السريعة التي قام بها محمد الحلبوسي الى امريكا – في هذا الظرف كانت مفاجئة وبدعوة من من الخارجية الامريكية , وكثرت التكهنات حولها غاية ما يقال ان الزيارة في هذا الظرف تستدعي التوقف عندها:  فهل هي تتعلق بالمرشح لرئاسة الوزراء ؟, وبالاجمال يمكن القول ان الامريكان لديهم تحرك عسكري جديد ومشروع سياسي يريدون توفير الغطاء له , من الغريب , ان  نائب رئيس البرلمان هو من اجاب رسالة رئيس الجمهورية ورئاسة البرلمان صامتة لماذا الصمت ؟

لايغيب عن المراقب ان قطعات امريكية تتحرك وتصل الى مطار اربيل فلابد من توجه عميق لفهم مجريات الامور وما تخطط له القوات الامريكية خصوصا ان وزارة الدفاع اتصلت بالسيد عبد المهدي تهدد من يستهدف قواعدها

..........

 ثانيا : روسيا تعتزم اكمال وتشييد خطوط سكك الحديد عبر سوريا والعراق في هذا الظرف ومن قبله الرئيس الصيني يصرح ان الصين ملتزمة باتفاقاها مع العراق ( الاعمار مقابل النفط ),  فهل تناولت زيارة الحلبوسي هذا الامر ام لا ؟ علما ان الروس سوف ينفقون (500) مليون دولار لتحديث ميناء طرطوس التجاري المطل على البحر المتوسط , وهنا قيل ان الروس ادركوا ان الموامرة الامريكية في العراق  فشلت وحتى ان لم تفشل انهم لايمكن تركهم مصالحهم في العراق وسوريا , وان الموامرة كان احد اهدافها منع العراق ان يكون ضمن الخط التجاري الدولي الذي يوفر ( 30 ) مليار سنويا وبنية تحتية متماسكة ولكن فشلت الموامرة والروس والصين لايتراجعون

......................

ثالثا : الخارجية الامريكية عبررئيس  لجنة العلاقات الخارجية جيمس ريش  قررت تقليص عدد الدبلوماسيين في العراق  بنسبة تتراوح من (28 الى 30%) من عدد الدبلوماسيين بما فيهم وكالة التنمية الامريكية , فماالذي يخططون له فانهم قلصوا سابقا (10%) في شهر التاسع وحرقوا العراق في الشهر العاشر فلابد من السوال والتفكر .

......................

رابعا : اكمال منفذ عرعر السعودي مع العراق اليوم رداعلى مساعي الروس بمد سكك الحديد  , لكن لماذا تم اهمال منفذ الجميجمة بمحافظة المثنى الفقيرة وهو اقرب وهو طريق امن  يبعد عن بغداد 260 كلم فقط ويبعد عن ميناء البصرة 250 كلم  واقرب للديار المقدسه بمقدار 700 كلم بالنسبه للحجاج العراقيين , و الانبار فيها منفذين طربيل والوليد مع سوريا

........................

خامسا : رئيس الوزراء الايطالي يوكد انه مستمر بدعم البيش مركة وتسليحها  معللا الامر بوجود داعش , لماذا في هذا الوقت تبادر كندا وايطاليا الى تسليح البيشمركة وهكذا الامارات ؟

سادسا: تصاعد عمليات داعش في الموصل وديالى فقد اعلن اللواء (44) في الحشد الشعبي بان داعش شنت (5) هجمات جنوب الموصل خلال اسبوعين اسوال لماذا هذا التصعيد في هذا الوقت؟

.....................................

سابعا :  تم للمرة العاشرة خلال شهر قطع الطريق المودي الى حقول الرميلة النفطي في البصرة علما ان هذا الحقل هو تاسع حقل عالميا من حيث المخزون النفطي المكتشف وهذه الحقول تمتد الى الحدود الكويتية , وان الكويت لها الدور في تحريك البعض لقطع الحقول وخصوصا حقل الرميلة الجنوبي المجاور لها .

........................................

ثامنا : انخفاض حجم تجهيز الطاقة  في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب بسبب الخلل الفني في ((محطة الزبيدية الحرارية )) والسبب هو في المشاكل التي حصلت لانبوب الغاز الواصل الى المحطة من ايران,  ومازالت التظاهرات و التطويق يستهدف هذه المحطة عمدا فهل التواجد والتظاهر قربها عفوي ,وتلك المحطة توفر (2540) ميكا واط وبالتالي الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية كلها مهددة

ارجو ممن يقراء المعطيات اعلاه ان يجمع الخطوط والخيوط

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الذيل !
فردي ..ملاحظتين
اثارات لابد من الوقوف عليها
نار تحرقنا!
أين ذهب مربي الطيور؟!
المستقل السياسي ماذا يعني؟!
القبح ايقونة المرحلة
جذر المشكلة اساس الحل
من الذي يغتـال المتظاهرين؟ ولماذا؟
عندما يغيب العقل في العراق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ...
الموضوع :
قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار
محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ...
الموضوع :
هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ...
الموضوع :
تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين
المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ...
الموضوع :
شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا
رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ...
الموضوع :
دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق
ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ...
الموضوع :
النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور
بنت المرجعية : مع احترامي لكلامك الرائع ولكن الانسان يجد السعاده كنتيجة وليس هدف يستمده من الواقف الماديه السعاده هي ...
الموضوع :
التفكير في بكرى
اخواني لقد تاءكدت من الاتي : جارت بيت هذا الصبي وهو سيد ويقيمون التعزيه على ابا عبد الله كل سنه ،،،جارتهم خالتي قالت ...
الموضوع :
صورة لناشطة مدنية شاركت في جريمة قتل الصبي ذو ال 16 غاما في ساحة الوثبة
عصام كاظم حسين : انا من ذوي شهداء النظام البائد اخ الشهيد رفعت معاملة وكامله من كل شيء منذ عام 2015 ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بنت المرجعية : متى تنتهي ايها العمر ما حل بك حل بي كتابة رائعة لجيل عاش كل تلك السنين وما ...
الموضوع :
متى تنتهي أيها العمر؟!
فيسبوك