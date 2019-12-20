من يدقق في الشعارات التي رُفِعت في التظاهرات التي خرجت منذ 1-10-2019 يجدها كلها تتجه الى قاسم مشترك واحد وهو ((كلا للتشيع )) والدليل انه لم يبق شيء للتشيع الا وتم رفع شعار ضده 🔰-الحشد الشعبي --- ذيول 🔰-ايران برة- برة 🔰- الطبقة السياسية الشيعية – حرامية بدون استثناء 🔰- المقاومة عملاء 🔰- كل رئيس وزراء يتم ترشيحه من الاحزاب الشيعية يتم التشكيك به ورفضه ومكان الرفض ساحات التظاهر وأخصها التحرير 🔰- الحوزة العلمية ---- ممنوع ان تتدخل في السياسة 🔰- المرجعية ---- لادخل لها في السياسة---- وهناك فُرَقٌ تشكلت لقتل المراجع إبّان حرق مرقد شهيد المحراب الخالد رض 🔰- قبور العلماء---- تُحرق 🔰- المجاهد يُطعَن بالسكين في نحره 🔰- البارات والملاهي عامرة 🔰- المحلات الشيعية واكبر سوق للعراق ((الشورجة )) يُحرق 🔰- مخازن المواد تم حرق (1200) محل وتعطل الاسواق 🔰- حقول الرميلة تُغلق 🔰- موانيء البصرة تُغلَق - مدارس اطفال الشيعة تُغلَق باسم الشغب ومدارس السنة تُفتَح باسم الشعب الا يعني هذا الرفض الواسع لكل مظهر شيعي انه يعبر عن وجود مشروع ((امريكي- سعودي – إماراتي- صهيوني )) لإنهاء التشيع بكل مظاهره الدينية والسياسية والامنية والعلمية والروحية بشعارات مطلبي ومعيشية يدل على ان المستهدف هو التشيع فقط وفقط؟؟
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