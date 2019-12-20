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🔴 المستهدف هو التشيع 


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من يدقق في الشعارات التي رُفِعت في التظاهرات التي خرجت منذ 1-10-2019 يجدها كلها تتجه الى قاسم مشترك واحد وهو ((كلا للتشيع )) والدليل انه لم يبق شيء للتشيع الا وتم رفع شعار ضده  🔰-الحشد الشعبي --- ذيول 🔰-ايران برة- برة  🔰- الطبقة السياسية الشيعية – حرامية بدون استثناء 🔰- المقاومة عملاء  🔰- كل رئيس وزراء يتم ترشيحه من الاحزاب الشيعية يتم التشكيك به ورفضه ومكان الرفض ساحات التظاهر وأخصها التحرير  🔰- الحوزة العلمية ---- ممنوع ان  تتدخل في السياسة  🔰- المرجعية ---- لادخل لها في السياسة----  وهناك فُرَقٌ تشكلت لقتل المراجع إبّان حرق مرقد شهيد المحراب الخالد رض  🔰- قبور العلماء---- تُحرق  🔰- المجاهد يُطعَن بالسكين في نحره  🔰- البارات والملاهي عامرة  🔰- المحلات الشيعية واكبر سوق للعراق ((الشورجة )) يُحرق  🔰- مخازن المواد تم حرق (1200) محل وتعطل الاسواق 🔰- حقول الرميلة تُغلق 🔰- موانيء البصرة تُغلَق - مدارس اطفال الشيعة تُغلَق باسم الشغب ومدارس السنة تُفتَح باسم الشعب  الا يعني هذا الرفض الواسع لكل مظهر شيعي انه يعبر عن وجود مشروع ((امريكي- سعودي – إماراتي- صهيوني )) لإنهاء التشيع بكل مظاهره الدينية والسياسية والامنية والعلمية والروحية بشعارات مطلبي ومعيشية يدل على ان المستهدف هو التشيع فقط وفقط؟؟
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