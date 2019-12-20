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  ما حققته مظاهرات الشيعة في العراق..!


قاسم آل ماضي

 

1. خسارة رئيس الوزراء الشيعي

2. قتل المئات من ابناء الشيعة في الاغتيالات العمياء ومن قبل الجوكرية والبعثيين واولاد السفارات

3. تفعيل وإعادة توسيع داعش

4. سوء معاملة السنة  والاكراد مع الشيعة

5. إغلاق المدارس والجامعات ومراكز العلمية

6. تراجع السوق الشيعي وانخفاض التوظيف

7. تعطيل وشل  حركة الزوارإلى العتبات المقدسة وخسران في القطاع السياحي

8. ظهزر العناصر البعثية  في العراق وظهور صدام السياسي المؤيد لصدام

9. انتهاك بعض المقدسات ومراقد  الشيعة بعد الفوضى وخلق ظروف الفتنة بين الاحزاب الشيعية

10. الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة تخطط لتغيير الدستور والحظر الشيعي التاريخي على السلطة وضرب المرجعية العليا

11.  افتعال الأزمات والمشاكل مع الزوار الإيرانيين أفراداً وشركات ومؤسسات وبحجج واهية وبدأوا شيئاً فشيئاً بتغذية الحقد البعثي القديم ضد كل ما يتعلق به الجمهورية الاسلامية الايرانية  .

12 .ضغط الإيجارات والتكاليف العالية علي صاحبين المحلات في المدن المقدسة ككربلاء والنجف   وعدد الزوار القليلين خصوصاً مع إضطراب الوضع الأمن بين الحين والآخر . وقلة حركة الزوار من الجانب الايراني

13 .الأحزاب (الإسلامية الشيعية ) التي لم تفكر إستتراتيجياً ولو لشهر واحد مستقبلاً، خسرو الساحة وعدم الثقة بهم من قبل الشارع العرافي الشيعي

14 .ركوب الموجة والأهالي الذين رضي الكثير منهم ان يكون (عربانة) لتنفيذ مخططات الجوكر وأدواته يحركهم كيفما يشاء ؟؟!!

15 . ضرب وإتلاف العصب الإقتصادي الشيعي في كل مكان سواء في النجف وكربلاء او حتى في الشورجةومثيلاتها ؟؟!!

وضرب البنية التحتية

وهذه هي نتيجة التدخل السعودي في شئون العراق والعراقيين

  قوله تعالى  (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) .

فهل نعتبر يوماً ؟؟؟؟؟ ما حل بشيعة العراق ؟؟

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