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متظاهر ام مختطف ؟


علاء الموسوي

 

الشرق الاوسط ، حيث لا مكان للصدفة في مجريات السياسة وتحركات المجتمعات، هناك معركة سواء صدقت او لم تصدق ذلك فهناك معركة، هذه المعركة تسمى استخبارياً بـ " المعركة بين الحروب "

حيث تتطلب السير بهدوء والعمل بالخفاء وضرب عناصر القوة في المقابل والعمل على نقاط الضعف..النفط ، ايران ، امريكا ، اسرائيل ،السلاح ، الاتجاهات المعاكسة للسياسات ،تقاطع المصالح ، التاريخ ، صناعة التاريخ ، توجيه الاراء ، تقنين المضاد ، نمو التأييد ،شيطنة المقابل ، ايهام العدو ....عوامل ودوافع لهذه الحرب القائمة

القاعدة العسكرية تقول " الحروب لا تعترف بالشعوب "اي إن الشعب هو سلاح الحرب ومعينها الذي لا ينضب!

ايهام مجموعة الناس بأن عملهم جيد وممتاز هو اول خطوات اختطاف هذه المجموعة، ولكن اختطاف باحترافية ومنهجية غاية في الدقة، اذ ان افراد هذه المجموعة يهتفون ضد طرف في النزاع بهتافات معينة، موجودة على ارض الواقع ولكن لمصالح طرف النزاع الثاني دون ان يعلموا ذلكبمقدار 0.00001 %.

فترى انهم يتعصبون لرأيهم ويتزمتون به ويصل بهم الحال الى تهديد من يخالفهم في توجههم هذا...انهم معذورون كونهم " مُجندين " دون علم منهم فهم متى ما وصلوا لغايتهم سيباشر الطرف الاول اقصائهم وانهاء دورهم في اللعبة وعندها سيعرفون انهم كانوا مجرد ادوات لا غير ...

الان ... بعد خرجت المظاهرات عن سلميتها، بدت علامات الاختطاف السياسي للمظاهرات تتضح يوما بعد يوم، لماذا تم غلق " المطعم التركي " ولم يعد متاحا لجميع المتظاهرين كما كان ؟؟

لماذا يتبنى فناني الخارج دعاية المظاهرات التي يلقى الجهد والتعب فيها شباب الوطن في الداخل؟

لماذا يصر الاعلام الاصفر على تعطيل الدوام واستهداف الدولة بينما اهداف المتظاهرين هي ضد الحكومة اكثر مما هي ضد الدولة...؟

لماذا بقيت المظاهرات الى الان دون قيادة ، توجيه ظاهر ؟

لماذا لا يسمح لقوات الامن ان تنتشر في الساحة لتنظيفها من المندسين ؟

لماذا توجه اراء المظاهرات اعلاميا ضد فئات محدد لا تمثل سوى ٣٠ ٪ من الفساد والظلم والسرقات؟.

كل هذه الامور تُنبئ الى ان المتظاهر السلمي هو مختطف بارادته من قبل مشاريع كبرى لن يعي مدى خطورتها، وما دفع الى ذلك هو فشل الادارة الحكومية في توفير الحاضنة المناسبة لها .....

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