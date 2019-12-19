الخلاصة من وجهة نظر شخصية..!

حسن كريم الراضي

وعدتكم بالأمس بمقال أقدم فيه لحضراتكم ما حصلت عليه من معلومات من الغرف الخلفية ومن شخصية فاعلة جريئة التقيتها بالأمس لخصت الوضع الراهن أمنيا وسياسيا وكذلك كشف لخطوط المؤامرة الثلاثية الأبعاد التي تحاك من إسرائيل وأمريكا ودول خليجية. ولكن وبعد جهد ساعتين كاملين ضغطت على زر النشر ففوجئت بإدارة الفيس وهي تبلغني بالحظر لأربع وعشرين ساعة.. حقيقة تمكنوا من زرع شعور الإحباط في نفسي وتألمت لذلك كثيرا خاصة بعد أن تيقنت أن المؤامرة التي تحاك ضد البلاد وهذا الشعب أعدت بمطابخ قذرة اباحت لادواتها أن تسلخ البشر وتحرق الجثث وتمنع الحصول على حق التعلم واشاعة الفاحشة والمجون والتشكيك وإهانة كل مقدس مستغلة انتفاضة شعب ظُلم ممن وضع ثقته به وسرقه من أئتمنه على ثرواته

٠٠ اصدقائي : باختصار أن المؤامرة التي تتعرضون لها عظيمة تطيح بأي شعب وتحرق اي بلد ولكن طباخي الفتنة فوجئوا بأن هنالك عناصر قوة لم يكونوا يتوقعونها بل ظنوا انهم قادرون عليها ولم يكن بحساباتهم أن مؤامرتهم ستتوقف حال اصطدامها بحاجز الزقاق النجفي القديم الذي حرك لاعب لم يكن بحسبان الجميع والمتمثل بالعشائر الغيورة التي تمكنت من نسف نصف المؤامرة وايقافها لتراوح في مكانها منذ اسابيع غير قادرة على العبور للضفة الأخرى التي ستمكنهم من حرق البلاد بحرب أهلية تنتهي بتحطيم الجنوب تماما وسرقة ثرواته وذلك ما طالب فيه ترامب باتصال هاتفي مع عبد المهدي معتبرا أن نفط العراق سيكون بجيبه سواء بالطريقة السهلة التي اقترح فيها على عبد المهدي بأن يمنحه نصف إيرادات النفط مقابل إعادة إعمار العراق فرفض الأخير ذلك بشدة فهدده بأن ذلك سيتم بالطريقة الصعبة وهذا ما يتم اليوم وفق ما أخبرني الرجل الجريء.. أما إسرائيل فلا هدف منطقي لها فهي تريد أن يحترق العراق ولا يعود قادرا على جمع مليون مقاتل يتسابقون للموت من خلال خمسة أسطر قرأها ممثل سيد النجف العظيم وذلك ما اقض مضجع الدوائر الاستخبارية منذ انطلاق صرختها المدوية في ١٥ شعبان من كربلاء.. أما الخليج أو دولتين فيه فهما فتحا خزائنهما على مصراعيها وبلا حسابات لتمويل المؤامرة وهدفهما معاقبة إيران في العراق وكذلك تدمير قدراته الاقتصادية والبشرية ومنع اتصال الهلال الشيعي بعد فتح معبر الوليد والخاتمة السعيدة لهما هي عزل الإقليم السني وإقامة المنطقة الآمنة للفلسطينيين في غرب الرمادي والتي ستعمر وتمول من واردات حقول الغاز الطبيعي بوقت قياسي لتجعل الإقليم السني بمصاف المدن الخليجية ولكنه بلا أنياب ولا مخالب مسالم داعم لإسرائيل !! ذلك المخطط لا يتم إلا بعرقلة القوى الشيعية من تقديم مرشح خلال الفترة المحددة ليتسلم الأمر رئيس الجمهورية الأمريكي وليتفرغ الحلبوسي لإكمال المخطط الخليجي.. ولم يكن موقف القوى الشيعية جيدا بل إن معظمها كان يعاني من انكفاء جعلها غير قادرة حتى على مواجهة الجوكر أو الإشارة إليه بأصابع الاتهام مع ذهول أصابها من هول الصدمة لتعض الأصابع لتجاهلها وصايا سيد النجف وقد حان زمان ولات حين مندم.. وقد تمكنوا بالأمس من التوافق على قصي السهيل الذي يملك مؤهلات جيدة وتجربة ناجحة واستقلالية واضحة وشجاعة أكد عليها الرجل الجريء عدة مرات في لقاء الأمس.. حيث قال إن السهيل من تيار السيد مقتدى الصدر ولكنه ليس منهم الان وهو في قائمة دولة القانون ولكنه ليس من حزب الدعوة واختارته الفتح لتسلم حقيبة التعليم العالي رغم أنه ليس من فصائل الحشد ولا المقاومة ولم يتبق غير الحكمة الذي وعدهم بأنه لم يعترض لكنه لم يدعم.. والتيار الصدري لم يعلن موقفه وقد لا يكون مؤثرا أن تمكنوا من إقناع المعتدلين من السنة والأكراد من الذين لم يدوروا في فلك المؤامرة ولم يثبت تورطهم فيها. . ولكن قادة الشيعة في واد وجمهورهم في واد آخر فكيف سيقنعوهم أن القضية أكبر من فساد اشاعوه حتى استفحل ليزكم أنوف الشرفاء؟؟ وكيف سيوضحون لهم أن البديل اما ان تختاره ساحة التحرير بجوكريها فسيكون فايق الشيخ علي مثلا او ستختاره أمريكا فسيكون الزرفي مثلا او سيكون هنالك فراغ سينفذ منه اللاعب الخليجي ليكون سنيا يعيد العراق للحضن العربي الدافيء وينهي هيمنة الشيعة على المقام الأول في الدولة... وأخيرا اقتنعت ان تمرير قصي السهيل سيوقف أو سيعرقل صفحات المخطط وسيبعثر أوراق معهد الحرب والسلام الإنكليزي وسيسقط في أيدي الجوكر وسيعاد ترتيب أوراق البيت الشيعي على أساس أن الوضع لن سيكون على ماهو عليه قبل التظاهرات بعد هذا الدرس القاسي جدا والذي سيكون حاضرا في حساباتهم المستقبلية خاصة أن تمكن البرلمان من امضاء قانون الانتخابات الجديد وبمفوضيته النزيهة والذي سيحرم هذه الأحزاب من هيمنتها وسيكون هنالك لاعبون جدد سيختارهم الشعب بوعي بعد أن كان يختار بعاطفة أدت إلى الخسران والندم.. ذلك مختصر لما أردت أن أقوله لكم بالأمس مع الاعتذار.