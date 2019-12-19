المقالات

عبدالمهدي ضحية مروءته


زياد طارق العبدلي

انتهت اهم فصول المسرحية ألآن وسجلت امريكا هدف التعادل ضد ايران وارتاحت نفوس المشجعين  وبدأ اغلبهم يعود الى منزله و انتهت البطولات الكارتونية التي تم تصنيعها لغرض واحد هو ان تكسب امريكا التعادل لتبدأ جولة مفاوضات متوازنة مع ايران حول العراق ..

عبدالمهدي الذي لم يكشف كل خيوط المؤامرة بسبب الأفراط في مروءته وشرفه ونزاهته التي منعته من الرد على التسقيط والأكاذيب ضده بينما لم يكشف ألاعيب كثيرة ترفعا و تمنعا من الوقوع في صراعات الصغار  , هو نفسه عبدالمهدي الذي انجز اتفاق ( النفط مقابل البناء ) مع الصين بسقف مالي يصل الى 500 مليار دولار مقابل 100 الف برميل يوميا من النفط  لتبدأ معركة الأعمار الحقيقية التي لم تبدأ منذ 40 عاما ,  مشاريع كبرى تبدأ من الطرق والمستشفيات والمدارس والسكن والمطارات و القطار السريعة والقطار المعلق في بغداد .... الخ 

وكان مفترضا ان تكون كل مدينة عراقية تقابلها شركة صينية لتعمرها  من الف إلى الياء..

قائمة تضم  مئات  المشاريع ... كيف لا تسقط عبدالمهدي ؟؟؟

 وهو نفسه الذي تقدمت الكهرباء في فترة حكمه القصيرة جدا وهو نفسه الذي منع تهريب 700 مليون دولار من النفط الأسود كانت تمول جميع الأحزاب دون استثناء ,, وان عددنا الإنجازات فهي كثيرة جدا ..

وعبدالمهدي من انجز مجلس الأعمار الذي لم يعمل منذ 1957 ولأول مرة يصبح لدينا مجلس خدمة اتحادي ,, كلها قواعد راسخة لبناء دولة حقيقية وهي اشياء غير مغرية للجمهور لكنه تشكل خطرا على دول واحزاب لا تريد للعراق خيرا ..

وفي الزراعه تحققت أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ العراق بعدما حصدنا ٥ ملايين طن من القمح و٧٠٠ الف طن من الرز لتسد حاجتنا المحلية ونمنع الاستيراد ..

 السؤال من يقبل بذلك ؟؟

كذلك تآمرت الأمارات على عبدالمهدي  بسبب البدء الفعلي بميناء الفاو وسخرت احزاب وتظاهرات داخل العراق منذ الشهر الخامس من سنة 2019  اذا اشتغل ميناء الفاو ستنتهي دبي وموانئها خلال عشرة سنوات ,, لان طريق الحرير يمر بالعراق ولاحاجة حينها لموانيء دبي بعد اكمال ميناء الفاو ..

كذلك تأمرت اسرائيل نكاية بإيران وخوفا من ان العراق سيقود المنطقة لاحقا  فاصبحنا نسمع تغريدة يومية لنتنياهو عن العراق ولم يتردد في إعلانه انهم يستغلون التظاهرات لصالح إسرائيل .

ألآن الجميع ينادي بتنفيذ اتفاق الصين ... 

السؤال .. لماذا طلبتم استقالة عبدالمهدي  اذن ؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عبدالمهدي ضحية مروءته
ليعلم الشعب العراقي ماذا يشمل عقد الصين؟!
العنف والرأي الجمعي
الحراك الجماهيري والسياسي..وموقف العصائب الثابت    
بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
ابتداع مفاهيم غايتها الخطاب الاسلامي
المرجعية الصالحة وتخاذل الجماهير
# رصد 👇👇
العراق (بلاسلطة ) (بلا أمن) (بلا مستقبل) الى اين؟
إنتحار الديمقراطيّة !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك