ليعلم الشعب العراقي ماذا يشمل عقد الصين؟!

علاء فاضل



عقد الصين هوه تنفيذ مشاريع في العراق 500 مليار قابل للزيادة مقابل 300 الف برميل يومياً ولمدة 20 سنة ويشمل

1_ إنشاء ميناء الفاو الكبير ويحتوي 350 رصيف ومطار للطائرات ومدينة تتكون 100 الف وحدة سكنية

2_ انشاء 30 مستشفى ومعداتها الطبية ارقى المواصفات وتوصف في المدينة الطبية

3_ تنفيذ طرق سريعة وحديثة في جميع العراق

4_ انشاء خطوط سكك حديد تربط جميع المحافظات وقاطرات الطلقة وأحدث المواصفات

5_ دراسة الموارد المائية واعطاء الحلول وتنفيذ شبكات ري رئيسة وسدود وتنظيم الري

6_ إنشاء مدن سياحية في الاهوار

7_ إنشاء مجمعات سكنية تتجاوز 8 ملايين وحدة سكنية عمودي وافقي وتوزع حسب الحجم السكاني للمحافظات

8_ انشاء جامعات مع احياء سكن للأساتذة في جميع المحافظات

9_ انشاء 25 ألف مدرسة

10_ احياء المدن الأثرية الازدهار السياحة

11_ انشاء ملاعب باحجام مختلفة

12_ اكمال مالم يوقع مع سيمنز من مشاريع الكهرباء

13_ انشاء مصانع للبتروكيمياويات وإعادة الكثير من المصانع الورق والحديد وغيرها

والكثير من المواد التي اتفق عليها

هل عرفنا لماذا أميركا حاربت الحكومة السبب الاتفاق مع الصين