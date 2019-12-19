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ليعلم الشعب العراقي ماذا يشمل عقد الصين؟!


علاء فاضل


عقد الصين هوه تنفيذ مشاريع في العراق 500 مليار قابل للزيادة مقابل 300 الف برميل يومياً ولمدة 20 سنة ويشمل
1_ إنشاء ميناء الفاو الكبير ويحتوي 350 رصيف ومطار للطائرات ومدينة تتكون 100 الف وحدة سكنية
2_ انشاء 30 مستشفى ومعداتها الطبية ارقى المواصفات وتوصف في المدينة الطبية
3_ تنفيذ طرق سريعة وحديثة في جميع العراق
4_ انشاء خطوط سكك حديد تربط جميع المحافظات وقاطرات الطلقة وأحدث المواصفات
5_ دراسة الموارد المائية واعطاء الحلول وتنفيذ شبكات ري رئيسة وسدود وتنظيم الري
6_ إنشاء مدن سياحية في الاهوار
7_ إنشاء مجمعات سكنية تتجاوز 8 ملايين وحدة سكنية عمودي وافقي وتوزع حسب الحجم السكاني للمحافظات
8_ انشاء جامعات مع احياء سكن للأساتذة في جميع المحافظات
9_ انشاء 25 ألف مدرسة
10_ احياء المدن الأثرية الازدهار السياحة
11_ انشاء ملاعب باحجام مختلفة
12_ اكمال مالم يوقع مع سيمنز من مشاريع الكهرباء
13_ انشاء مصانع للبتروكيمياويات وإعادة الكثير من المصانع الورق والحديد وغيرها
والكثير من المواد التي اتفق عليها

هل عرفنا لماذا أميركا حاربت الحكومة السبب الاتفاق مع الصين

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