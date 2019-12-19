المقالات

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية


علاء الموسوي

 

ومع الاضراب الاجباري وسطوة حمودي الچيكي على دور العلماود ان اقول ...

في العراق نتعلم قواعد اللغة العربية في المدارس الاكاديمية والدينية ، الدينية لنوع مخصص اما الاولى فهي للجميع.

واحدة من اهم تبريرات الضاربين او المضروبين او المُضربين او دعاة الاضراب او الاضرابيون على كل يتوجب علينا ابدال الباء طاءَ حتى يتم المعنى الصحيح لما يجر.

هي رداءة البنى التحتية للمدارس وقلة عددها وافتقارها لمقومات اماكن العلم المحترمة

جيد ، المدرسة تبنيها الحكومة بمبلغ من المال في مدة زمنية محددة وبعد ذلك يأتي طالب العلم لتحصيل العلم والمنفعة منها

طالب العلم ليش يشمر " جلمودة " بالتواليت مال المدرسة ؟

طالب العلم ليش يكسر الجام مال المدرسة ؟

طالب العلم من جابولة رحلة حتى يگعد عليها ويكتب

ليش يدبچ

" الدبكة ، غالبا ماتكون مصحوبة بأهزوجة الي هي هوسة او رباط "

تخيل عزيزي خلال مسيرتي العلمية الحافلة بالفشل

" قضيت حاجتي " بالمدرسة مرات معدودة فقط

بسبب عدم وجود مرافق صحية " تواليت بالفرنسية "

صالحة للاستخدام

الملخص :

المدرسة وطن صغير يوازي الوطن الاكبر وهو الاسرة والاثنان لبنة الوطن الكبير هو العراق...

من لم يتعلم كيفية الحفاظ على وطنه الصغير والذي يعتبر اولى خطواته الى النجاح وخدمة البلد

سوف لن يحافظ عليه عندما يكبر ولن يعرفه اصلا

فشعار #نريد_وطن هو كالمثل الشائع " غليچ وي الطبيچ "

او كما يقال " تزكام " لانهم فعلا اضاعوا الوطن عند الصغر

واتاحوا للسراق والفاسدين ان يصولوا ويجولوا فيه

#ماكو_وطن_ماكو_نوم

#نريد_اكل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العنف والرأي الجمعي
الحراك الجماهيري والسياسي..وموقف العصائب الثابت    
بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
ابتداع مفاهيم غايتها الخطاب الاسلامي
المرجعية الصالحة وتخاذل الجماهير
# رصد 👇👇
العراق (بلاسلطة ) (بلا أمن) (بلا مستقبل) الى اين؟
إنتحار الديمقراطيّة !!
الديمقراطية سلاح ذو حدين ...
اكتوبر الحاسم
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك