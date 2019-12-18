  رسالة إلى الادارة الأمريكية: إفهموا طبيعة المجتمع العراقي ،وأعملوا إنسانيا .

سميرة الموسوي

حين دخلتم العراق بآلتكم الحربية عام 2003 وبالتعاون والتمهيد من أعوانكم لم يستقبلكم العراقيون بالورود ،ولكن مقاومتهم رغم حدتها ضدكم لم تكن بمستوى المعروف عنهم من رفض الاستعمار وللاحتلال والخنوع لأسباب لا مجال لذكرها الآن .

__ ومنذ عام دخولكم حتى اليوم لم يبدر منكم أي من الوعود التي حاولتم تسويق وجودكم بها ،بل العكس صحيح حيث أشعلتم الفتنة بأشكالها كافة وكان آخرها داعش .

__ وجودكم وأهدافه البعيدة والقريبة يعيه العراقيون ،ويعون أيضا أن المواجهة بالاساليب التقليدية معكم ليست في صالحهم ،ولكن خيارهم الخاص بالمواجهة يؤمن لهم النصر المؤزر.

__ ولقد تأكد لكم من خلال الاحتجاجات بمختلف مشاربها ومنها مجموعاتكم المتمثلة بقوات الجوكر أنكم لن تستطيعوا قيادة المجتمع العراقي ،فمن الممكن أن تسيطروا على الحكم ولكن يتعذر عليكم السيطرة على المجتمع .

__ وكان آخر تحشيد لكم في ساحات الاحتجاج هو إقتحام الخضراء في العاشر من الشهر الجاري ولكنكم أحجمتم حين فكرتم بقوة المجتمع العراقي من أقصاه إلى أقصاه ومنه الموقف الوطني الانساني لرؤساء العشائر .

__ تأكد لكم بأن المرجعية العليا الرشيدة لا يتبعها العراقيون لأسباب عقائدية فحسب وإنما هم يتبعونها لأن أرتباطها بهم يتمدد في كل الشرايين وعلى الاصعدة كافة،فكان خطاب المرجعية في كل خطبة جمعة مبلورا لمطالب المحتجين وجامعا لها وموجها لمساراتها ومحددا منفذيها.

__ تأكد لكم بأن العراقيين عرفوا غرضكم الأساس من تدخلكم بأدعاء دعم المحتجين ،إذ عرفوا أن هدفكم هو تشديد الحصار على الشعب الايراني وإلصاق أسباب دمارنا بهم وإبعاده عنكم ، وإن سياسة الاحتواء المزدوج القديمة ما زالت فاعلة بضرورة السيطرة على منابع النفط الايراني فضلا عن العراقي ،ولا سيما بعد توجه الكثير من الدول نحو الشرق من أجل التنمية ولا سيما الصين وروسيا .

__ وهنا دعوني أساعدكم لكسب شيء من ود العراقيين والابتعاد عن سياسة القوة التي لا تنفع مع طبيعة المجتمع العراقي .

__ ضرورة تبديل سياسة الارهاب والترهيب مع العراقيين إلى تنفيذ خطط تنموية تتناسب وطموحاتهم كما تتناسب وإمكاناتكم التي نعرفها عنكم .

__ أن تعرفوا أن الشعب العراقي عميق الايمان بقدرة الله على محق الظالم ،وعميق الايمان بأن ( لهذا البيت رب يحميه ) ،وهذا هو جوهر الأديان وجوهر الانسانية الذي ينسجم فيه ديننا الاسلامي الحنيف مع الدين المسيحي .

__ لن تتمكنوا من إخفاء الاجندات في أي نشاط تؤدونه ومن اليوم الأول للاحتجاجات لاحظ العراقيون أنكم تحاولون العمل على تشويه نيات المحتجين الخالصة حتى إستطعتم أن تجعلوا التظاهرات عبارة عن مجموعات وكل مجموعة عبارة عن أجندة تمشي على قدمين حتى وصل عدد الضحايا إلى مستوى المجازر ومنهم من القوات الامنية .

__ إعلموا أن ما حصلتم عليه من العراق بدأ بالتناقص ، وسيستمر بالاضمحلال كلما تزايد الوعي العراقي ، وهو حقا في إزدياد .

...حسبنا الله ونعم الوكيل ...

_____ اللهم هل بلغت اللهم فأشهد