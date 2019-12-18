قاسم آل ماضي

▪️تقول نظرية الصدمة {{عندما يغيب وعي الشعب ويعجز عن فهم وادراك ما يدور حولة ولا يلوح له في الافق اي حل ممكن التطبيق يخرجه من واقعه السيء سيقع عندها في الصدمة ويصبح مستعداً لقبول حلول خارجية جاهزه كان من المستحيل ان يقبلها سابقاً}}

▪️مخترع هذه النظرية العالم النفسي الكندي دونالد كاميرون 1950 حاول البحث عن طريقة لتغيير افكار الشخص بشكل كامل ويصنع من الشخص شخصاً اخر جديداً كلياً❗️❗️

🔻الفكرة الاساسية من نظرية الصدمة هي ان تجعل الطرف الاخر ملك لك ولأفكارك ولقراراتك وذلك بتعريضة لصدمة كبيره تجعلة مستسلماً لك ولكل ما تلقنه له وطبقت على شعوب ....

▪️هاي النظرية الها عده تطبيقات امنية واقتصادية

والمثال بهذا المنشور صدمه اقتصاديه

🔻اول بلد طبقت فيه هذه النظرية هو تشيلي الذي كان نظام الاقتصاد فيه شيوعياً

بدأ الامر فيه بأنقلاب عسكري دعمته امريكا في عهد نيكسون وبعد الانقلاب جائت الصدمة

1-ارتفاع كبير بالاسعار

2-ارتفاع نسبه البطالة

3-اعمال شغب

4- اعتقالات تعسفية

5-فوضى عارمة في البلاد

6-خطف علني في وضح النهار

7-ارتفاع نسبه الفساد المالي والاداري بشكل كبير

8-اغتيالات

كانت البلاد تسير بسرعه نحو الهاوية وكانت المصائب كلها تتدفق دفعةً واحده حتى اصيب الشعب بالشلل بالتفكير والفهم❗️❗️❗️

فلم

🔻يعرفوا ماذا يجري

🔻ولماذ

🔻وكيف الخلاص؟

في لحظة الصدمة هذه تم عرض حلول معده مسبقاً والتي ستنقذ البلد من الكارثة وذلك ان تتحول تشيلي الى اقتصاد السوق الحرة اي ان ترفع الدولة يدها اقتصاد البلد بشكل كامل لتسيطر عليه الشركات الامريكية بشكل كامل قبلت الحكومة وقبل الشعب لتنتصر مافيات الشركات الامريكية العابرة للقارات

وطبقت هذه النظرية على عده بلدان من امريكا الجنوبية والاتحاد السوفيتي وووو

♻️الاوضاع الحالية بالبلد اغتيالات وحرق وخوف وانفلات امني يدفعنا اوتوماتكياً للقبول باي الحلول وخصوصاً من الذين يعملون خلف الكواليس وبالخفاء

والساتر الله...