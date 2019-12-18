المقالات

نظرية الصدمة


قاسم آل ماضي

 

▪️تقول نظرية الصدمة {{عندما يغيب وعي الشعب ويعجز عن فهم وادراك ما يدور حولة ولا يلوح له في الافق اي حل ممكن التطبيق يخرجه من واقعه  السيء سيقع عندها في الصدمة ويصبح مستعداً لقبول حلول خارجية جاهزه كان من المستحيل ان يقبلها سابقاً}}

▪️مخترع هذه النظرية العالم النفسي الكندي  دونالد كاميرون 1950 حاول البحث عن طريقة لتغيير افكار الشخص بشكل كامل ويصنع من الشخص شخصاً اخر جديداً كلياً❗️❗️

🔻الفكرة الاساسية من نظرية الصدمة هي ان تجعل الطرف الاخر ملك لك ولأفكارك ولقراراتك وذلك بتعريضة لصدمة كبيره تجعلة مستسلماً لك ولكل ما تلقنه له وطبقت على شعوب ....

▪️هاي النظرية الها عده تطبيقات امنية واقتصادية

والمثال بهذا المنشور صدمه اقتصاديه

🔻اول بلد طبقت فيه هذه النظرية هو تشيلي الذي كان نظام الاقتصاد فيه شيوعياً

بدأ الامر فيه بأنقلاب عسكري دعمته امريكا في عهد نيكسون وبعد الانقلاب جائت الصدمة

1-ارتفاع كبير بالاسعار

2-ارتفاع نسبه البطالة

3-اعمال شغب

4- اعتقالات تعسفية

5-فوضى عارمة في البلاد

6-خطف علني في وضح النهار

7-ارتفاع نسبه الفساد المالي والاداري بشكل كبير

8-اغتيالات

كانت البلاد تسير بسرعه نحو الهاوية وكانت المصائب كلها تتدفق دفعةً واحده حتى اصيب الشعب بالشلل بالتفكير والفهم❗️❗️❗️

فلم

🔻يعرفوا ماذا يجري

🔻ولماذ

🔻وكيف الخلاص؟

في لحظة الصدمة هذه تم عرض حلول معده مسبقاً والتي ستنقذ البلد من الكارثة وذلك ان تتحول تشيلي الى اقتصاد السوق الحرة اي ان ترفع الدولة يدها اقتصاد البلد بشكل كامل لتسيطر عليه الشركات الامريكية بشكل كامل قبلت الحكومة وقبل الشعب لتنتصر مافيات الشركات الامريكية العابرة للقارات

وطبقت هذه النظرية على عده بلدان من امريكا الجنوبية والاتحاد السوفيتي وووو

♻️الاوضاع الحالية بالبلد اغتيالات وحرق وخوف وانفلات امني يدفعنا اوتوماتكياً للقبول باي الحلول وخصوصاً من الذين يعملون خلف الكواليس وبالخفاء

والساتر الله...

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جيل العراق منحدر نحو الهاوية
ما حققه دم الشهيد المغدور ميثم علي البطاط
ما حققه دم الشهيد المغدور ميثم علي البطاط
اللامشروع والقيادة
نظرية الصدمة
ماذا نريد !  
أويلي (عالهمزة )!!  
استسلام العقول للإعلام الكاذب!!
جهاز مكافحة الدوام
إنتحار الديمقراطيّة !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك