المقالات

التفكير في بكرى


هادي جلو مرعي

 

كل عراقي يمكن الجزم بأنه لا يفكر في بكرى، أو قد يفكر من غير حماس، ويتجاهل الآمال والطموحات والأحلام. مكتفيا بالتفكير في بكرى لأنه يوم لا بد يأتي ليعيشه كغيره من الأيام، شبيها باليوم الذي سبقه.

الطريف إن أيام العراقيين متشابهة،  سواء الماضية، أو التي تليها. يقول الإمام علي"ع": من تساوى يوماه فهو مغبون. فكيف من تشابه عاماه، وتشابهت أيامه كلها، بل ايام السنة كلها، بل العمر كله، حتى قيل: إن العراقي هو الوحيد الذي لايندم حين موته لأنه لايترك برحيله ما يندم عليه في الدنيا، ولامايستحق أن يعيش لأجله.

في العراق تبدو سلوكيات الناس صادمة، وصحيح إنهم يبحثون عن الخلاص والتغيير، ولكن فاتنا أن سلوكتا الجمعي صادم. فالإبتعاد عن القيم والأخلاق والتقاليد الطيبة أوهن المجتمع، وحولته الى غابة، فالحروب والحصارات واليتم والفقر والبطالة والإنفلات الأخلاقي، وإستخدام الدين بطريقة سيئة أنتجت جيلا غير مؤمن بشيء، ويرغب بالتمرد والمشاكسة، وفعل ماهو غير مألوف وصادم بفعل التغيرات الفكرية والنفسية، والإنفعال الوجداني، وهذا الجيل يقرر الخروج عن المحددات، والذهاب بإتجاه تغيير الأوضاع غير المواتية، والتي إنعكست سلبا على المجتمع برمته، ودفعته في سبيل تحقيق الغايات الى متاهة لم يعد قادرا على الخروج منها، ويظل يلف ويلف دون خلاص.

لماذا يفكر الإنسان في بكرى طالما إنه لايأمل في النجاح، وتحقيق الرغبات والآمال، هو يأكل لأنه يجب أن يأكل، ويشرب لأنه يجب أن يشرب، ويمارس الجنس لأنه يجب أن يمارس الجنس، ولكنه لا يشعر بالسعادة، لأن عناصر وجودها في نفسه غير متوفرة، ولا يمكن أن تتوفر تلك الشروط في بلد يلتذ ابناؤه بقتل أسباب سعادتهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إنتحار الديمقراطيّة !!
من هم المتظاهرين الحقيقيين ؟!
أمريكا إعلان الوصاية رسميا على العراق
التفكير في بكرى
جيل العراق منحدر للهاوية .
إيران خطر حقيقي على العرب والمسلمين السنة
قطاع السكن في العراق .. الفجوة ، وخطوات الحل 
المندس اطلاقة موجهة.. !
الفوضى ...طوفان يغرق الجميع
البلد والرجل الأعمى..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك