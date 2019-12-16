إيران خطر حقيقي على العرب والمسلمين السنة

ناجي امهز.

ان اول مجزرة حصلت في بلاد الحجاز وذهب ضحيتها اكثر من 17000 الف مسلم سني قام بها مؤسس الفكر الإرهابي الوهابي محمد بن عبد الوهاب عام 1745 - لا يوجد هنا تدخل للشيعة ولا لإيران.

1903 قتل عبد العزيز بن ال سعود 160 مسلم سني من قبيلة مطير .

1904 في بداية العام قتل عبد العزيز بن ال سعود 800 مسلم سني من قبيلة شمر

1904 من نهاية العام قتل عبد العزيز بن ال سعود2500 مسلم سني من قبيلة شمر

ان اول من تامر على الدم السني عام 1914 واستباح دماء المسلمين الحنفيين في الحرب العالمية الأولى هو الملك عبد العزيز بن ال سعود عندما شارك الى جانب التحالف البريطاني الفرنسي لإسقاط الخلافة الإسلامية وقتل في هذه المعارك اكثر من 200 الف سني عربي خدمة للمشروع اليهودي 1917- لا يوجد هنا تدخل لا لايران ولا للشيعة

عام 1918 قتل جيش عبد العزيز بن ال سعود اكثر من الف شخص من السنة لانتزاع ارض الحجاز

1920 قتل جيش ال سعود اكثر من 3000 سني من عشائر وبدو الكويت

1920 قتل جيش ال سعود اكثر من 3500 مسلم سني ليستولي على منطقة عسير

من عام 1920 حتى عام 1930 وحسب مختلف الإحصاءات قتل جيش عبد العزيز بن ال سعود اكثر من 45000 مسلم سني بأبشع وأفظع الطرق التي لم تألفها قبل هذا التاريخ القبائل العربية.

1925 قتل جيش ال سعود اكثر 3000 مسلم سني من عشائر الاردن والاستيلاء على ارض الحجاز

1930 انقلب عبد العزيز على حلفائه وقتل منهم بالتعاون مع الانجليز 1500 مسلم سني

1930 حتى 1935 قتل جيش ال سعود اكثر من 18000 مسلم سني يمني - لا يوجد هنا تدخل لا لايران ولا للشيعة

1930 حتى عام 1941 تآمرت السعودية مع الانتداب البريطاني والفرنسي على الحركة الثورية التي انطلقت بالعراق لاعادة الخلافة الاسلامية حيث قتل اكثر من 8000 عراقي.

1940 بسبب دعم ال سعود بالنفط والمال للانجليز قتل اكثر من 12000 الف مسلم سني من الشعب المصري في معركة العلمين، حيث طلبت الحكومة الألمانية من الحكومة الايطالية ان تقصف حقول النفط السعودية التي تعطي النفط بالمجان للانجليز- لا يوجد هنا تدخل لا لإيران ولا للشيعة

1948 أعطيت فلسطين لليهود بموجب اتفاق وقعه الملك عبد العزيز بن ال سعود للحكومة البريطانية يتعهد فيه بوهب ارض فلسطين لليهود المساكين، وبسبب الاتفاق اليهودي السعودي سقط بفلسطين منذ 1948 حتى 2017 اكثر من 2 مليون قتيل من المسلمين السنة الفلسطينيين وتهجير اكثر من 12 مليون سني فلسطيني بالعالم - لا يوجد هنا تدخل لا لايران ولا للشيعة

1956 وبعد العدوان الثلاثي الإسرائيلي الفرنسي البريطاني على مصر ومذبحة خان يونس التي ذبح فيها 500 مسلم سني على ايدي اليهود، اكتشف الزعيم الراحل عبد الناصر خيانة ال سعود له فأطلق في عام 1962مقولته الشهيرة ) ان جزمة الجندي المصري ...)- لا يوجد هنا تدخل لا لإيران ولا للشيعة

1961 قامت السعودية بالتعاون مع الانجليز وبعض الدول الخليجية بالتآمر على ثورة الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس العراق حيث قتل اكثر من 30 الف مسلم واعدم الرئيس عبد الكريم قاسم

1967 خاضت كل من مصر والاردن وسوريا والعراق ولبنان حربا ضد اسرائيل التي ارتكبت مجزرة يافا وسقط في هذه المعركة التي عرفت بالنكسة بسبب تخاذل السعودية اكثر من 25 الف شهيد و 50 الف جريح ولم تتدخل السعودية الا اثناء انعقاد القمة العربية في الخرطوم حيث تبرعت بالمال. لا يوجد هنا تدخل لا لايران ولا للشيعة

1973 شنت كل من مصر وسوريا حربا على اسرائيل بدعم عربي، كان على راسه جلالة الملك فيصل الذي امر بقطع النفط عن امريكا والغرب، وبعد ان انتصر العرب على إسرائيل، قام بعض ال سعود وبقرار امريكي إسرائيلي باغتيال جلالة الملك فيصل عقابا له على قطع النفط عن امريكا والغرب نصرة للقضايا العربية- لا يوجد هنا تدخل لا لايران ولا للشيعة.

1979 انزل العلم الإسرائيلي عن مبنى السفارة الاسرائيلية في ايران ورفع مكانه العلم الفلسطيني وسميت سفارة دولة فلسطين - هنا اعلنت السعودية ان ايران تدخلت بالشؤون العربية.

1980 بامر من امريكا واسرائيل والغرب ودعم سعودي خليجي شن العراق حربا على ايران دامت 8 سنوات ذهب ضحيتها اكثر من مليون قتيل من العرب واعترف صدام حسين بعد اجتياحه الكويت بان الذي دفعه للحرب على ايران هي السعودية باوامر اسرائيلية امريكية- ايران هنا اعتدي عليها لانها تدعم القضية الفلسطينية.

1988 بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية أنشأت السعودية تنظيم القاعدة في عام 1988 وأرسلته إلى أفغانستان حيث قتل من السنة الأفغان أكثر من 3 مليون أفغاني- لا يوجد هنا تدخل لا لإيران ولا للشيعة.

1990 بعد ان رفضت السعودية وبعض دول الخليج ان تفي بالتزاماتها للعراق احتل صدام حسين الكويت حيث قتل اكثر من 1000 مواطن كويتي- لا يوجد هنا تدخل لا لإيران ولا للشيعة

1990 تدخلت قوات التحالف بقيادة أمريكا وبدعم مالي عسكري سعودي خليجي بما عرف بدرع الصحراء لتحرير الكويت وتبعها في عام 1991 عملية عسكرية سميت عاصفة الصحراء، أدت الى مقتل ما يقارب ال 200 الف مواطن عربي - لا يوجد هنا تدخل لا لإيران ولا للشيعة

1992 قوات عسكرية سعودية تشن هجوم على الحدود القطرية وتقتل اكثر من 50 مسلم سني قطري .

2003 قامت الولايات المتحدة وبتمويل سعودي ودعم لوجستي بحرب تحرير العراق بعد ان تمت محاصرته لأكثر من 10 سنوات سقط ضحية هذه الحرب أكثر من مليون مواطن عراقي - هنا استفادوا الشيعة والكورد من سقوط صدام حسين الذي ارتكب ابشع المجازر بحق الكورد والشيعة العراقيين.

2004 وحتى عام 2017 تنظيمات المذهب الوهابي التكفيري الإرهابي تقتل في العراق بطريقة وحشية بواسطة الذبح والعمليات الإرهابية الانتحارية في المساجد والأسواق- لا يوجد هنا تدخل لا لإيران ولا للشيعة فالتنظيم وهابي إرهابي

2006 شنت إسرائيل حربها على لبنان بدعم أمريكي سعودي بحجة ان حزب الله تدعمه ايران

2008 شنت إسرائيل حربا على قطاع غزة السني وبصمت سعودي مطبق بحجة ان حماس تدعمها ايران

2009 الجيش السعودي يشن هجوما عنيفا على اليمن تحت مسمى الأرض المحروقة

2011 الجيش السعودي يدخل مملكة البحرين للقضاء على تحرك مدني سلمي.

2011 الأمن السعودي يهاجم منطقة القطيف السعودية ولم يعلم حتى تاريخه عدد القتلى والمفقودين

2012 شنت إسرائيل حربا على قطاع غزة السني بدعم سعودي بحجة ان حماس تدعمها إيران

2012 حتى 2017 التنظيمات الإرهابية الوهابية تجتاح العراق وسوريا وليبيا واليمن وفي مصر تقتل المسلمين والمسيحيين والأقليات بأفظع الطرق والأساليب بطريقة الذبح والحرق والإعدامات بالسيف ناهيك عن العمليات الإرهابية الانتحارية- المذهب الوهابي السلفي ليس إيراني ولا شيعي.

2015 الجيش السعودي يشن حملة عسكرية واسعة مع حلفائه على اليمن ويستهدف كل شيء وسجل سقوط أكثر من 15الف مسلم يمني غالبيتهم من النساء والأطفال بالإضافة إلى المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض مع دمار قدر بمليارات الدولارات.

2017 السعودية تحاصر دولة قطر وحتى كتابة هذا المقال لم تضح أسباب محاصرة السعودية وحلفاؤها لقطر.

هذا هو المكتوب في كافة الدراسات الغربية والعربية والموثق تاريخيا فارجوا منكم مساعدتي لنبحث معا عن الخطر الايراني او الشيعي على العرب والمسلمين.