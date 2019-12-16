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الحشد وذباب الخيل..!


سلام دليل ضمد

 

كان الحشد وقبل سنتين فقط مقدسا حمى الأرض والعرض وسالت دماء أبناءه البررة على أرضه ليطهرها من دنس الذئاب التي انتهشت الأرض والنساء على حد سواء فكان الابطال  يتسابقون إلى الموت كسباق الفراش على النار في ذات الوقت كانت المنابر تصدح ببطولاتهم من رجال دين ومثقفين وشعراء بل  الأعم الأغلب من الشعب العراقي بكل طوائفه  ولكن بعد الذروة قلبت الموازين حتى صار الانهيار وبدأ الكثير من الجبناء وناكروا الجميل الاساءة للحشد الذي كان مقدسا حتى في نظرهم   وهذا ماذكرني بعنترة بن شداد العبسي فكان بنو عبس أن سلت سيوف بني ذبيان وعلت رماحهم واغارت خيلهم نادوا اين عنترة فارس بني عبس وان وضعت الحرب اوزارها وانتهى ضبح الخيول وسكن صليل السيوف انكروه ونادوا عليه يا ابن زبيبة وكان يقول

ينادونني في السلم يا ابن زبيبة

     وعند صدام الخيل يا ابن الاطايب

  ملاحظة : عنترة في اللغة تعني ذباب الخيل

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