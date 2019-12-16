التقديس طريقُ الى الخيس..!

علاء الموسوي

العراقي؛ (مثقف ، بسيط ، عامل ، مدرس ، ضابط ، مطيرجي ، حشاكم ناشط مدني )

بي ميزة اول مايچلب بشغلة يقدسها !..بعدة هستوة گال يا الله ..لازم يقدس الشغلة ويسويها نمبر وان وخط احمر ودون النقاش بيها خرط القتاد ...

ع سبيل المثال خادمكم جنت احب نور صبري الكولجي مال المنتخب الا شوية سويته نبي من الانبياء بحيث اتعارك ع مودة وحتى لو هو يوخر من الكول وبخلي الطوبة تفوت هم ابرر فعلته وابعد عنه الشبهات الى ان شوية شوية خفت سالفة التقديس ...

هسة المظاهرات الاصلاحية بما تحمله من شعارات وهتافات واغاني تُكتكية وبيكيسيات وبهبهانات وسحلُ في الطرقات وتعليق في الاشارات وحرق للوكالات ووروود من المولوتوفات وخطف في الظلمات وتكسير للعظمات

يحاول البعض جاهلا او متعمدا حقاً او باطلاَ ان يُكسيها هذه القداسة التي يشمأز منها حين تنسب الى غير م ايرغب به !

هذا تناقض عزيزي المدني الذي تقدس فشورات فائق او ايحاءات البشير وتتخذ منها دستورا تحشيشيا لاسبيل لك غيره .....

هذا تناقض عزيزي الاسلامي الذي تقدس من الفيت عليهم آبائك واجدادك او من اليوتيوب والاناشيد الحماسية!

المشكلة انك لا تضع مُقدسك على حجمك بل تحاول ان تفرضه على غيرك!

المظاهرات حق والمطالب حق ولكن الاحترام واجب والدفاع عن سيادة الوطن واجب وحفظ اقتصاد البلد واجب..

لا تحاول ان تفصل هذه الامور على مقاس دماغك الذي عجز عن التفريق بين الوطن والحكومة، وعجز عن التفريق بين القوات المدافعة عن الانسان والأرض وبين الاحزاب السياسية والبرلمانية

لو لاحظت عزيزي المُقدِس ان كُل ما لا يستحق التقديس مهما طُبِلَ له ومهما صُبِغَ ولُمِع فهو منحدر الى مستنقع التاريخ ووحل لعنات الضمير، ما لم يكن مستحقاَ لهذا التقديس بجدارة ومنطقية تامة ..

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