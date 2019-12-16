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من يكتب بيانات التحرير؟!

55 2019-12-16

رأفت الياسر

 

أشاهد القنوات الفضائيّة الخليجيّة و أخواتها تروّج لبيانات _ما تسميهم_ معتصمي أو متظاهري التّحرير.

هذه البيانات بالعادة تحدِّد مواصفات رئيس الحكومة، و خارطةِ العمل السّياسي وقرارات أخرى مصيريّة جدًّا.

كأي مراقب يحقّ لي وضعَ ملاحظاتي، و استفهاماتي على هذه المسألة؛ و كالآتي :

- من الّذي يكتب هذه البيانات؛ و هل تمّ اختيارُه بالتّكليف أم الانتخاب ؟

و إذا كان بالتّكليف، فمن الّذي كلّفه ؟

و إذا كان بالانتخاب، فمن الّذي انتخبَه ؟

- من الّذين لديهم الصّلاحيّة لوضع ملامح و سياسات هذا البيان الخطير؛ و الّذي يؤسّس لمستقبل العراق؟

و هل كلّ من في التّحرير لهم الحقّ بإبداء الملاحظة عليه، أو الاعتراض؛ و ما أهميّة و مصير من يُلاحظ؟

- من يكتبون هذه البيانات، و هل هم مستقلّون أم تابعون لأحزاب سياسيّة حاليّة، أو لمنظّمات المجتمع المدني الامريكيّة، أم ماذا؟

- أنتم تقولون أنّ الوعي هو القائد؛ و لا توجد ثمّة قيادة لهذا الحراك، و هذا يتنافى طبعًا مع هذه البيانات الّتي تُثبِت وجودَ منظومة قياديّة تتحكّم بكلّ ما يجري، و تُصدِر البيانات.

فمن هي هذه الجهات الّتي تدير الحراك من خلف الكواليس؟

- هل هذه البيانات تمثّل المتظاهرين، أم المعتصمين، أم الإثنين معًا؟

* أتمنّى مناقشة هذا الموضوع بكلّ روح رياضيّة وطنيّة.

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