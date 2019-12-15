بعد أن بلغ العنف مداه..!

كريم كامل الساعدي

قد بلغت درجة العنف إلى مستوى رهيب في البلد ولأجل التخلص من هذا المرض الخطير اقترح ما يلي:

اولا / إقامة ندوات مستمرة لوجهاء القوم في علم النفس التربوي تهدف إلى محو ذاكرة العنف والثأر وتحل محلها ثقافة التسامح والتعايش السلمي

ثانيا / توجيه خطباء المنبر من شتى المذاهب بنشر ثقافة المحبة والتسامح والايثار فلدينا خزين هائل من النصوص القرآنية والروايات التي تؤسس لثقافة المحبة والسلم المجتمعي وينطبق هذا أيضا على الكتب السماوية الأخرى ففيها الكثير بهذا المضمون

ثالثاً / قيام القنوات الفضائية بكتابة مسلسلات وتمثيليات وأفلام قصيرة ودعايات جميعها تهدف إلى نشر السلام والرحمة والمحبة بين أفراد المجتمع

رابعاً/ تفعيل الدور المسرحي وإنشاء مسارح متنقلة بين المحافظات لغرض التنويع وجذب المشاهدين تقوم بتأليف مسرحيات طريفة وجذابة وطرح حكايات وقصص جميلة تهدف إلى ارساء قواعد متينة للسلم المجتمعي

خامسا / إقامة ندوات وورشات عمل لجميع التربويين من قبل أساتذة ماهرين متخصصين بعلم النفس التربوي ترشدهم إلى كيفية نبذ وقلع لغة العنف من اذهان وافكار الطلبة بجميع المستويات

سادسا/ إقامة ندوات مستمرة للامهات والاباء ترشدهم إلى كيفية تربية أولادهم على ثقافة المحبة والسلم المجتمعي

سابعا/ نشر الدعايات الجميلة والصور المؤثرة الهادفة في الشوارع والازقة لكي تساعد في نشر الوعي السلمي

اخيرا انا اعلم جيدا انه يوجد في هذا البلد ممن يمتلكون البرامج والخطط افضل بكثير مما طرحته انا في هذا الخصوص لكنني أردت أن أكون سببا لقد ح الأفكار في اذهانكم فارجو ان تتأملوها بتدبر

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