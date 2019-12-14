سلميون يرقصون فرحا على أنغام الجريمة..!

رأفت الياسر

مازالوا يصيغون الاكاذيب بشكل محترف، ويدعون ان مَنْ في الساحة هم سلميّون!

سلميكم يهلهل فرحاً..

ويلتقط السيلفي، ويهتف عند قتله للاطفال

الثقة بماكنتهم الاعلامية جعلتهم يقـتلون ليلاً ثم يصدرون البيانات نهاراً، ويفتخرون بأن اعلامهم تفوق على الاخر الغبي كما يدّعـون، وكأن أرواح الناس لديهم لعبة في ورقة العهر الاعلامي

المتظاهر الحقيقي هو الذي يذهب ويعود لبيته ويرفع شعارات منطقية!

اما متظاهرو البيانات الرنانة، هم الذين حرقوا مقرات الحشد في كل العراق..

وهم الذين سحلوا وقـتلوا الشهيد ابو جعفرالعلياوي واخيه

وهم الذين قتـلوا احمد مهنه..

أنسيتم كيف تجمهر الناس حول ابو جعفر في العمارة؟

هذا الجمع هو الذي يملأ مراكز الاعتصام الان وخصوصاً في المطعم التركي وغيره، هؤلاء قتـلة مع وقف التنفيذ او متعاطفين معهم بالحد الادنى

هؤلاء عصابة المولوتوف قد أسروا التظاهرات السلمية الحقة، لأن هناك ماكينات اعلامية ضخمة تستطيع أن تكحل الامور بعد كل فضيحة تصدر منهم!

القوات الامنية يجب ان تنزل وبقوة وكما سحقت دواعـش السلاح يجب ان تسحق منظمات، المولوتوف المدنية وان تضع النقاط على الحروف

المجاملة تعني أننا سنخسر تظاهراتنا السلمية، وسنخرج من مأزق الاحزاب الفاسدة، لنقع بمأزق #عصابات_الجوكر و #المليشيات_القذرة