تطالبون بدليل !

حيدر هلال

عندما نقول ان اعلام حلف السعودية وامريكا ومرتزقتها او ما يسمى بالجوكر هو من يسيطر على الساحة فهذا ليس تجنيا على احد او تبخيسا لمطالب الشباب او انتفاضة الاحرار الذين هم بعيدون كل البعد عن هؤلاء .. الحديث عن جيوش ورؤوس وذيول لهذا الاعلام وهذه الابواق التي تسيطر على الفضاء وتوجه نسبة عظمى من الوعي.

ماحدث بالامس واليوم من دعاوى مفاجئة وبوقت واحد روج لها هذا الاعلام من ضرورة عدم اقتحام الخضراء بعد ان كان يروج ويحرض على العنف والحرائق في كل مكان، يثبت ان هذا الاعلام له محرك واحد او يوجد تنسيق كببر بين اقطابه،

لاول مرة نجد قناة العربية مثلا وهي المهووسة بالتحريض وبث الاكاذيب الحربية وكأنها في ساحة معركة .. نجدها تدعو للتهدئة والسلمية ! ونجد فجأة هاشتاك #لاتدخل_الخضراء يتداوله من يرون رؤية هذا الحلف، بعد ان كانوا مهووسين بالتحريض والتنمر.

مالذي حصل؟

كل مافي الامر، يبدو ان لدى السفارة الامريكية معلومات من وجود الاف من "الذيول" (كما تسميهم هي وحلفاءها) من الشباب المتحمس والذين بينهم تنسيق وتواصل عالي المستوى. وهم مستعدون للتوجه للسفارة واقتحامها وربما اخذ رهائن منها كما حدث في السفارة الامريكية في طهران قبل اربعة عقود، وربما تتوجه مجموعة الى السفارة السعودية "فوق البيعة" وقد يتوجه معهم الاف اخرون لمجرد انسياق مع الموجة الجماهيرية، لذلك رأينا اعلام الجوكر وبعد ان جاءته التعليمات قد "سحل روحه سحل" على ضرورة السلمية، هذه "السلمية" فقط قرب السفارة الامريكية والسعودية واصدقائهما، اما غيرها فالسلمية تتعطل عندها ويستمر التحريض !

(الحديث عن قراءات وتحليل وليس عن معلومات)