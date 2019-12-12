ضوابط " التعريق" في منطق ابن الرفيق..!

علاء الموسوي

ان يتم وصفك عراقياً امر صعبا عند الكثير من ايتام البعث المنحل وذلك لا يكون الا وفق ضوابط وضعها إلههم الذي علمهم السُفه والسَفك

من جمله هذه الضوابط هي

في حال شكوت او لعنت ايام حمدت الله على زوال ايام العتمة والزيتوني والمقابر الفكرية قبل الجماعية وقتل العلماء فانت لا تصلح ان تكون عراقيا وخارج ضوابط التعريق !!

في حال اثنيت او مدحت او صرحت او وافقت رأيً لكل من وما له صلة بأيران ! فانت مشكوك في عراقيتك وخارج ضوابط التعريق !!

في حال لعنت او بينت او وضحت او اشرت الى امريكا وما تعمله من جرائم فانت مشكوك في عراقيتك !

في حال ابديت اعجاباً او ذكرت ايجاباً او بينت اسباباً لما او لمن يطابق رؤاك من افكار الساسة والسياسة ومخالف للافكار البعثوية فستسلب منك الهوية ؟ وتكون عدواً للمدنية ؟ وعراقيتك في خطر !!

في حال مارست حريتك الدينية او الفكرية او اعتمد صراحة الاسلام فانت خارج ضوابط التعريق مرة اخرى !!

في حال وضعت صورة للسيد جيافارا (لا يعرف الكثير جانبه الاجرامي ) او السيد غاندي ( لا يعرف الكثير جانبه الاخر )فانت مثقف واعٍ لكنك تكون تابع مُقيد اذا وضعت صورة لكل من السيد المسلم الخراساني او السيد المسلم النجفي !؟

وهنا انت في مخالفه واضحة لضوابط التعريق