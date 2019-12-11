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الى القائد Steven Nabil في الذكرى الثانية لنصر على داعش


محمد علي

 

من الواجب علينا أن نحتفل ونذكر مواقف الشجعان وبطولاتهم

وأحد هؤلاء الشجعان هو

الشهيد الحي الوطني

الذي قضى سنوات التحرير من عام ٢٠١٤ الى يوم التحرير

واقف على السواتر يتجول من قاطع الى اخر لا يكل ولايمل

اسمه يرهب الاعداء تجده مع الاتحادية ومكافحة الإرهاب والرد السريع والجيش وطيران الجيش

انموذج للرجل الوطني المخلص للعراق

مثل هكذا شخصيات من الفخر لنا انها تتصدى لقيادة الثورة

هذه الشخصية استشهدت ١٩ مرة وقد جرح ٣٨ مرة

نعم انه الوطني الغيور الشجاع العملاق

القائد ستيفن نبيل :: Steven Nabil

هذا الشخص الوحيد الذي لبى نداء المرجعية للدفاع عن العراق

كان يقف على السواتر للدفاع عن العراق في الوقت الذي كانت فيها ذيول إيران من الحشد بدعم الدواعش ونشر اخبار كاذبة عن مجازر وسرقات للثلاجة وانتهاك للاعراض يقوم بها ستيفن البطل

فنقول في الذكرى الثانية للنصر

شكراً لك أيها المقاتل والرحمة لأحمد البشير والخوة النظيفة

وشكرا للولايات المتحدة على دعم العراق بالاسلحة والمستشارين ونشكر المملكة العربية السعودية ودول الخليج بدعمها البشري والمالي ومواكب الدعم اللوجستي وإرسال المجاهدين لحفظ العراق وشعبه

وتباً وتعساً لذيول إيران من الحشد الذين كانوا يمولون داعش بالاسلحة والبشر والمفخخات والانتحاريين ويحرضون على العنف وهم جالسين في فنادق عمان واربيل وأوروبا يحتسون الخمر لكي يدمروا دولة اسمها العراق

صورة للوطني ستيفن نبيل مع الشهيدة هند بنت عتبة

في قاطع عمليات تل صفوگ

#عملاء_الجوكر

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