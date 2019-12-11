المقالات

خطاب المرجعية ورسائل الرد الامريكي ....معاقبة قادة الحشد انموذجا


الشيخ ضياء البصري

 

ما ان وضعت المرجعية الدينينة رؤيتها الواضحة في تحييد المطالب المشروعة عن المخططات الامريكية المشبوهة وتمييز خطوط الاندساس والتخريب حتى بدأ المخطط الامريكي بتسريع وتيرة الاستهداف من خلال ركوب موجة التظاهرات المطلبية ..يبدو ان الامريكي تلقف الرسالة جيدا وفهم ان خططه بدأت تفقد فعاليتها امام وعي الشارع الذي راح يميز جيدا ببركة خطاب المرجعية من جهة وبسبب امعان المخربين في حرف مسار المظاهرات السلمية من جهة اخرى.

اليوم تحول الامريكي الى خطة بديلة تستند الى سياسة شيطنة الحشد الشعبي وتحميله مسؤولية استهداف المتظاهرين على قاعدة المثل (رمتني بداءها وانسلت) فبعد ان امعن ادعياء الجوكر الامريكي في التخريب والحرق والقتل الممنهج راح الامريكي يلقي باللائمة على الرموز الوطنية من قادة الحشد الشعبي في تدخل سافر ووقح في شؤون العراق الداخلية .. يبدو ان هذا التحول الامريكي في تصعيد اجراءاته العدائية يعتمد بالاساس على عدة مسارات شيطانية يحاول من خلالها ان يضفي عدة انطباعات امام الراي العام العراقي والعالمي وهي:

1- طابع انساني يستدر من خلاله تعاطف دولي مع قراراته واجراءاته ليقدر بعد ذلك على توفير فرص تدويل الازمة العراقية واعادته الى البند السابع الاحتلالي..

2- طابع اعلامي خبيث يصور للناس وجها شيطانيا لرموز الحشد الشعبي وانهم وراء معاناة الشعب وضد المظاهرات المطلبية وهو ما حدا به الى مزامنة قراراته مع احداث (السنك والتحرير) في مساء هذه الجمعة ليصور ان هذه الاحداث هي ردة فعل من الحشد على قرار معاقبة قادته ورموزه ولعل الاستثمار الاعلامي من العربية والشرقية يؤشر على هذه الحقيقة..

3- طابع تهديدي للمرجعية من خلال توجيه رسالة مرتدة مفادها ان اي حكومة قادمة لايمكن لاحد ان يرسم ملامحها الا بإرادة امريكية ولانسمح بتكرار تداعيات فشل خطة داعش بسبب الفتوى الجهادية ..

فالخطة القادمة يراد منها تمهيد الارضية للتقسيم وتحجيم خيارات الارادة الوطنية ولايكون ذلك الا باستهداف نقاط القوة التي شيدتها المرجعية بفتواها واقصد بالتحديد الحشد الشعبي وقياداته .. لكن يمكرون ويمكر الله فشعبنا اصبح واعيا ومرجعيتنا لازال في جعبتها العديد من نقاط القوة وهي حريصة بان لا تسمح لتمرير مثل هذه المخططات

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الى القائد Steven Nabil في الذكرى الثانية لنصر على داعش
هل فقد الشعب ثقته بالنخب ام النخب فقدت ثقتها بالشعب
غيث وصينية البقلاوة
خطاب المرجعية ورسائل الرد الامريكي ....معاقبة قادة الحشد انموذجا
استهدافات العصائب متكررة ولن تتوقف
إدراك الحلول في إعادة كتابة الدستور !!
نصر من الله..!
لا زلنا نجاهد حتى ظهور القائد
لنترك فوضى الشعارات والسلوكيات ونتحدث في الآليات العملية للتغيير  
قانون الإنتخاب الفردي منافعه ومضاره
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.75
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك