نازل اخذ المولدة..!

حازم الكعبي

بعد سقوط هدام اللعين كانت لدي مؤسسة دينية ثقافية وهي تعتبر أول مؤسسة ثقافية في مدينة الحسينية كانت المؤسسة تهتم بحجز الخطباء والرواديد (قربه لله تعالى) وبيع الأقراص اليزرية والكتب وصور العلماء بأسعار رمزية إضافة إلى تنظيم زيارات إلى مراقد أهل البيت (ع) طبعا كانت واحدة من المشاريع التي طالما حلمنا به إنا والشهيد المرحوم رعد قاضي (رحمة الله عليه )

أصبح الحلم حقيقية وصارت (مؤسسة حجة الله) من أهم الروافد الدينية في مدينة الحسينية آنذاك وكل من يتذكر فترة سقوط الطاغية تزامنت مع بداية شهر محرم تقريبا والناس متعطشة ومتلهفة لسماع المحاضرات الدينية والمجالس الحسينية التي كان يحرمنا منها اللعين فكان عملنا في حركة مستمرة

ولان شيخ غيث التميمي (لباك خرافي) وبعدها الناس تحسن الظن وما فاهمته على حقيقته كان أصحاب المجالس يطلبونه بالاسم حتى إن هناك احد الاشخاص (من أهل الله) كان يسميه "خميني زغير " مو المعبد الغريق

عموما ذات يوم جاء غيث التميمي للمؤسسة وقال لنا إن احد المؤمنين لدية عدد من المجالس تستمر حدود أسبوع ويحتاج جهاز الصوت والمولدة كان الجو حار بوقتها أضف إلى ذلك الانقطاع التام للكهرباء بسبب الحرب اخذ التميمي المولد والجهاز واختفى أسبوع والثاني وغيوثي لاحس ولا خبر وحنا كاعدين حاطين أيدنا على خدنا وننتظر غيث ومحاضراته

سألني رعد(الله يرحمه) إذا كنت اعرف بيت غيث كي اذهب واعرف مصير الجهاز والمولد

وفعلا ذهب إلى بيت المجتهد المتجزئ كما كان يقول عن نفسه لم أجد التميمي بل فتح الباب احد الاطفال ويبدو من نسبة الشبة انه ابنه رايت المولد (تهفي على غيث وجهالة ) وحنا بالمؤسسة (صامطنا الحر) مصدكين بأن غيث يأمر بالمعروف بمولدة والجهاز وسألته هل الشيخ موجود فأشار لي

انه هناك كانت تقام في الشارع مأدبة أو ما شابة ذلك توجهه لشيخ ودار بينا هذا الحوار

ــ السلام عليكم شيخي

ــ وعليكم السلام أهلنا ومرحبا كيفك وكيف أحوالكم

ــ الحمد لله تأخرت علينا وإحنا واقف حالنا لان ما عدنا بس جهاز واحد و مولدة

ــ يا أخي طلبهن احد المؤمنين ولحد اليوم ما رجعهن شنسوي نتحملهم المؤمنين وسوالفهم

ــ شيخنا فدوه ألعينك يا مؤمنين إني شفت المولدة تشتغل بيتك

شو هذا رأسا اختلف علي (وراح السلام الجمهوري من كصته على كولت عادل إمام )وكإلي وأنت منو إذن لك تدخل البيتي

جاوبته عمي لا دخلت البيت ولا شي ابنك فتح الباب وشفتها انطينياها شيخنا العزيز وعوف المؤمنين ،

هسه مدري عليمن جبناها هي مولدة تايكر باع الشيخ القضية نووب هسه فلوس ودول ونسوان وأمريكا وإسرائيل الموضوع يختلف مو بس يبع الوطن حتى أهله يبيعهم عمي إني اليوم نازل للتحرير بس نازل أخد مولدتي...

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