الشهيد احمد مهنه

مصور فوتغرافي

تاريخ الاستشهاد ٦-١٢-٢٠١٩

مكان الاستشهاد: بغداد قرب الخلاني

شارك بعدسته مع ابطال الحشد الشعبي في الكثير من المعارك.

ونقل بعدسته مشاهد ساحات التظاهر.

تم رصده من قبل عصابات الاجرام من عملاء السفارات وفلول البعثية المتواجدين في التحرير في يوم ٥-١٢-٢٠١٩ بعد أن واكب و نقل أحداث مسيرة تدعم الحشد وتحمل لافتات صور شهداء الحشد ولافتات ضد اسرائيل وامريكا والبعث.

والمتابع يستطيع الدخول على صفحته (احمد مهنه اللامي) حيث سخر الشهيد من صبي السفارة ستيفن خبيث ونشر صور التقطها بعدسته للافتات ضد ابناء الرفيقات.

في اليوم التالي يوم الجمعة يوم استشهاده كانت آخر تغطياته للمسيرة الموحدة (سلمية لا تخريبية) يوم ٦-١٢-٢٠١٩ ، وكانت عناصر المخربين والمندسين المجرمين يراقبونه وهو يتنقل بين اخوانه المتظاهرين يلتقط بكل فخر صورا لعلم بلاده بعدسته التي أخافت عملاء السفارات ومجرمي أبناء الرفيقات، ليكونوا بانتظاره بسكين حاقد يغرز في شريانه السباتي ، وعلى يده علامة النصر بوجههم .

هنيئا لك جهادك و شهادتك يا أحمد وسيلقاك الحسين بنحره الدامي ليمسح نحرك ويحتضنك في جنان الخلد.

مجتبى المفرجي

٧/١٢/٢٠١٩

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