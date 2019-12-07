🔴 الاجرام الامريكي بحق الشعب العراقي

*رداً على "نصيحة" بومبيو للعراقيين بالابتعاد عن ايران !!*
🔷 هاشم العراقي
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⭕ قتلت امريكا في حرب تحرير الكويت اكثر من ١٠٠ الف عراقي علاوة على ٧٥ الف جريح و ٨٠ الف اسير .
⭕ دمرت اكثر من ١٠ الف منشأة حيوية ، واخذت من العراق ٥٢ مليار دولار تعويضات.
⭕ في حصار امريكا على العراق من عام ١٩٩١ الى ٢٠٠٣ مات اكثر من مليون طفل عراقي دون ال ٥ اعوام.
⭕ في غزو العراق ٢٠٠٣ قتلت اكثر من ١٤٠ الف عراقي وجرح اكثر من مليون....
⭕ صنعت داعش وقتلت اكثر من ٤٠٠ الف عراقي، وخسر العراق اكثر من ٣٠٠ مليار دولار.
⭕ تسحب قواتها من سوريا وتُدخلها الى العراق من دون موافقة الحكومة العراقية.
⭕ في سفارتها وقواعدها بالعراق اكثر من ٢٥ الف امريكي.
⭕ كل مشاريع الاستثمار تحت اشرافها.
⭕ شركة تصدير النفط العراقي "سومو" تحت اشرافها.
⭕ منعت العراق من التعيينات من عام ٢٠١٤ الى ٢٠٢٢ حسب اتفاق صندوق النقد الدولي.
تتدخل في الانتخابات وعلاقات العراق الدولية.
⭕ سرقت من العراق الآف الاطنان من الذهب و سرقت خزائن أمير المؤمنين
فمن هو الذي يستحق هتاف
بره #بره؟؟
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