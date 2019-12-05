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ليعرف المتظاهرون والاحزاب والحكومة حجمهم بلا غرور


سعيد العذاري

 

30 شابا قطعوا طريق النجف كوفة باسم الشعب فتوقفت عشرات السيارات منها سيارات كية تحمل مئات الركاب من الشعب راجعت دائرة حكومية مكتوب على بابها (( اغلقت بأمر الشعب )) من قبل 20 شاباً وكان المراجعون حوالي 50 شخصا من غير الذي يصل للدائرة ويرجع بسبب غلقها فقلت للشباب : نحن 50 نفر ونحن من الشعب فافتحوها بامر الشعب وقلت لهم : ان الاضراب عن الدوام الذي يجعل الامم المتحدة تتدخل واقالة الحكومة هو الاضراب الطوعي وليس الاضراب بالاجبار، وستقول الحكومة للامم المتحدة ان الدوائر اغلقت بالاجبار ثم قلت لهم : اعتبروا الحكومة ساقطة وانتم محلها فادخلوا معنا واشرفوا باسم الشعب على انجاز المعاملات
فقالوا نخاف من المندسين يحرقون الدائرة ان دخلوا معنا ونحن لانعرفهم واخيرا تكلمت بعصبية وقلت لهم : ان بقيت الحكومة او سقطت فان السرقات ستكون سرية ولايفضح بعضهم بعضا كالسابق اخيرا وبعد 3 ساعات اقتنعوا ورفعوا الاغلاق باسم الشعب فشكرناهم باسم الشعب 96 % او اكثر من الشعب لاعلاقة لهم بالاحداث وهم ليسوا ناشطين او فاعلين بل مجرد مؤيدين ومعارضين للوضع بالالسن والاحاديث فقط وهم غير مستعدين لاتخاذ موقف يكلفهم اموالهم وارواحهم وراحتهم 4 % او اقل وهم الناشطون والفاعلون في الاجواء الديمقراطية ومنهم :
1- المتظاهرون
2- الاحزاب الاسلامية والعلمانية
3- داعش والبعثيون وجميع المعارضين للحكومة
4- الحكومة واجهزتها الامنية والبرلمانية والقضائية
5- السياسيون المستقلون
فلا يصح التعبير من قبل كل صنف بانه الشعب بل بعض الشعب

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ليعرف المتظاهرون والاحزاب والحكومة حجمهم بلا غرور
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