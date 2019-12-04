ما جزاء من يحقن الدم؟ ما جزاء من يستبيحه؟

سلام الشرع



يقول الله في محكم كتابه: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا).

يسجل القران هنا امتعاضه الشديد وبصورة بلاغية هائلة امام الذي يقتل النفس الانسانية، ويضع لذلك عقوبة لا يمكن تخيلها، حيث يعد قاتل النفس الواحدة بمنزلة قاتل البشر اجمعهم، تخيل هنا حجم الكارثة التي اقترفها القاتل، (نفس واحدة) تقتل بغير ذنب تعني عند الله تعالى (قتل الناس جميعاً) هذا التشديد على القاتل نفسه يجري لكن بصورة بشارة حيث يعد الله الانسان الذي يحي حياة انسان اخر بانه احيا الناس جميعا، وهذه الانتقالة من الحالة الفردية الى الكلية الجمعية هي رسالة دقيقة لتوضيح عظمة الفعل الواحد الذي يفعله الانسان.

فمن الضروري الالتفات الى هذه الدقة القرانية في هذه الآية والاستنارة بها في حياتنا الاجتماعية ولا سيما في أيامنا هذه حيث الدماء والأحداث المتصاعدة.

انصح نفسي وكل من يقرأ هذه الاسطر ان يحاول قراءة هذه الآية المباركة في اليوم الواحد عدة مرات ويتأمل بها وحده ويحاول ان يذكر بها اهله ويشرحها لأصدقائه ولا سيما الذين يشاركون في الاحتجاجات، ليرتوي الانسان من هذا النبع الصافي والفرات الهادر وليرتكز مفهوم السلم في ذهنه وقلبه فان موعظة القران لا تخرج من قلوب الشباب اذا ارتكزت فيها.

ان تلاوة هذه الآية تحفز الانسان نحو الخير وبيان عظمة فعل المعروف عند الله تعالى وتحذره وتخوفه من فعل المحرم (الدم) وتجعله في غاية البعد عن اي قطرة تسفك، فيهرب من الدماء هروب الفريسة الضعيفة من الأسد الجائع.

اقبل الايادي التي تكتب للسلم وحقن الدم واقدس الذوات التي تقف امام سيل الدماء وتمنع سفك المهج وحدوث الفوضى.

يا شباب العراق انتم صناع الحياة ولستم بصناع الموت.

#سلمية_النهج

#معركة_الاصلاح