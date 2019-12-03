انت وي (بِشر) لو وي (#البشير)؟

عمار وهاب

أحمد البشير بالتغريدة والهاشتاگ مالته ذكرني بقصة "بِشر الحافي" وي الإمام الكاظم عليه السلام، لمن فات الإمام من يم بيته وسمع صوت الغناء، لأن بشر كان مسوي حفلة مال شرب خمور وغناء ورقص ..

فالإمام عليه السلام لمن فات من يم البيت دگ الباب ، خرجت الخادمة مال بِشر، سألها الإمام: (يا جارية، صاحب هذه الدار حر أم عبد؟).

الخادمة استغربت من السؤال، لأن "بِشر" شخصية معروفة، وجاوبت الإمام: بل هو حُرّ .

الإمام گال: (صدقتِ لو كان عبداً لخاف من مولاه) يعني لو كان يعبد الله چان خاف واستحى من الله؛ لأن هاي الأعمال كل المسلمين يعرفون بيها حرام والله ما يقبل بيها وهذا الشي مذكور بالقرآن .

هنا، الجارية أخذتلها صفنة، أول مرة واحد يحچي بهذا المنطق وشايل هيبة الأنبياء..

لمن رجعت چان "بِشر" گاعد على ميز الخمر، فسألها: ما الذي أبطأك ؟

الجارية نقلتله الحديث اللي دار بينها وبين الإمام.

هنا "بشر" لمن سمع قول الإمام : "صدقت، لو كان عبداً لخاف من مولاه". أخذته رجفه قوية، وصارت عنده يقظة من الغفلة اللي هو بيها، وگعد من نومته، نومة الغفلة عن الله..

بعدين، سأل "بشر" الجارية عن الاتجاه اللي توجه بي الإمام الكاظم عليه السلام .

الجارية أخبرته عن الاتجاه.

"بِشر" لا إرادياً ركض ورة الإمام، حتى نسى يلبس نعاله وطلع ورة الإمام حافي.

وهو يمشي بالطريق يحدث نفسه: هذا الرجل أكيد موسى بن جعفر .

وفعلاً راح لبيت الإمام، وگال للإمام : (يا سيدي أنت الذي دققت الباب وخاطبت الجارية؟)

الإمام گال: (نعم) ..

"بشر" گال : (أعد علَيَّ الكلام) ، راد يسمعه بلسان الإمام وصوته .

الإمام أعاد عليه العبارة ..

"بشر" گام يمسح خده على الأرض، وگال : ( بَل عبد )

وظل يمشي حافي، ويگول الإمام ما صالحني والله ما غفرلي إلا وآني حافي، فگامو يلقبوه (بشر الحافي) .

وبعدين الله وفقه وتعلم علوم الشريعة وگام يجالس الصالحين..

هسة احنا لا نصير حفاي مثل "بشر" بس لا نركض ورة "البشير"، خلينا راكضين ورة الإمام الكاظم عليه السلام، لأن وداعتكم راح يتبره منكم يوم المحشر، لأن الموقف هناك رهيب مو عبالكم سهل، وكل واحد يتبره من الثاني، ويبقى من سن سنة سئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ..

وهذا الهاشتاگ مالتك يالبشير سُنة سيئة، ولا تقشمر الوادم بالمغالطات والضحك والسفاهة مالتك ..

وللعلم محد يحب العراق مثل شهداء الفتوى لأن ذولة يدرون جبهة وموت وراحو، يعني ما ماتو بالغلط ليش ما ياخذون حقهم من عدنا ؟؟؟!!!

وهواية شباب صالحة وخيرة استشهدت بالمظاهرات، ليش ما يصيرون همة رمز للشباب العراقي ؟؟؟!!!

لو الا يترك صلاته ويشرب خمر يالله يصير وطني وخوش ؟!

ومن منطلق السُّنة الحسنة خلي ننشر هذا الهاشتاگ 👇👇👇

#كن_كبِشر_لا_كالبشير

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