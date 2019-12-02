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الوطن أمانة


حيدر الموسوي

 

هناك ملايين من الناس تخشى المجهول احيانا بعض الأفكار التي تنشر باندفاع تكون السبب في اثارة الكراهية والحقد

الطبقة السياسية أوصلت البلاد لهذا الحال بسياسات خاطئة وليس كل من اشترك كان سيء ولكن هناك من يتحمل الأخطاء الكبيرة

بالتالي خروج الناس لم يكن عن بطر بل بالفعل هناك فشل في ادارة الدولة رغم الانتقاد الكثير لهم طيلة تلك الفترة

المهم الان هو التفكير الواقعي وليس العاطفي والانفعالي

🔴في تجربة نيلسون مانديلا وبعد تعذيبه ل ٢٧ عام في الحبس

خرج مبتسما ودعا من كان يحكم بالاعتذار عن تجربتهم في الحكم وعفا عنهم ولم يستخدم سياسة الانتقام من الماضي بل استعان بوزير العدل السابق في ان يستمر بمنصبه كونه نزيه وكفوء

كلنا نعاني وعانينا من فوقية السلطة وفسادهم وشيء مشرف ان يخرج الشباب المحتج صاحب الحقوق المسلوبة للمطالبة بحقه كما خرج اباذر الغفاري رضوان الله عليه

ولكن يجب  ان هذا البلد وطننا وأجيالنا القادمة في نهاية المطاف

خسرنا الكثير ارواح زهقت في الحروب والانفجارات وآخرها التظاهرات علينا التفكير بترميم جراحات الماضي والانصات للغة العقل والهدوء والتغيير السلمي وان كانت عملية معقدة لكن ان توفرت الإرادة ممكن من خلال التفاهم والحوار الموضوعي ولغة التعايش بعيدًا عن التحريض والاحتراب

فان غرق البلد بمتاهات المجهول فالجميع سيضيع

ولنا في تجارب بعض الدول التي انهارت أمثلة كما حدث في ليبيا وسوريا واليمن وتجارب دول أخرى بعيدة  ادلة دامغة

لا بأس ان تنازل الأخ لأخيه

ومغادرة خطاب الكراهية

وإفشاء لغة السلم والوعي

ومغادرة السلوك الجمعي في العنف

فكلنا عراقيون

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