المقالات

ما تحت طاولة.. التظاهرات


محمد جواد الميالي

 

أكثر ما يميز علم الإجتماع، عن باقي علوم المعرفة الحياتية، هو إتصاله المباشر مع الانسان.. ورغم صعوبة التنظير فيه إلا أنه حقق نجاحاً باهراً في التطبيق، وخاصة في بلدان العالم الثالث، أو مناطق الحرب بالوكالة.

الحربان العالميتان الأولى والثانية، أنهيتا مفهوم التدخل العسكري المباشر، وما يتبعها من التدمير الإقتصادي للبلدان المتنازع عليها، لأن علم السياسة قد سبب الخراب للبلدان المحتلة، وكان لابد من إيجاد طريقة، للسيطرة على الشعوب النامية بأقل تكلفة بشرية..

علم الإجتماع هو الباب الذي نشأت منه الحروب بالوكالة، ولكنها تعتمد على زعزعة المجتمع المراد السيطرة عليه..

لخلق الفوضى وتفكيك مجتمع، عليك أن تعرف نقاط قوته قبل ضعفه، لأنك لو دمرت قوة الشعوب، تستطيع حينها  تسيرها بسهولة عن طريق العقل الجمعي، ومثال ذلك ما يحدث في العراق اليوم.. بشكل ما.

قوة العراق تتركز على مباني مهمة..

أولها المرجعية الدينية بقيادة السيد السيستاني، صمام الأمان الذي وقف بوجه كل مخططات النيل من العراق، وفند كل مشاريع أمريكا المحتلة.. ففي 2005 بكلمة واحدة أنقذ العراق من حرب كادت أن تفتك بأبناء الوطن..وفي 2007 قال "السنة أنفسنا" كلمتان أوقف بها الأقتتال الطائفي، وأوقف به مخطط بريمر لتقسيم العراق..

عاد في العام 2014 أطلق فتوى الجهاد الكفائي، وأسس الحشد الشعبي، الذي أخرج به العراق من فكي داعش الإرهابي "المدعوم بالأموال والأنتحاريين الخليجين، والقيادة الموسادية"..

الثاني الحشد الشعبي، وذلك لأن بلدنا يعج بالتدخلات الخارجية، التي حاولت إضعاف جيشنا، إستطاعت المرجعية أن تخلق قوة عسكرية بطابع عقائدي ووطني، لصد كافة فلول الإرهاب، وبفضل شهداء الحشد، إستطعنا المحافظة على أرضنا، التي حاولت القوى الخارجية أن تجعلها ساحة صراع طائفي.

الثالث العادات المجتمعية الرصينة الراسخة، حيث أن أهم ما يميز أبناء الوسط والجنوب، هو وجود الحكمة العشائرية، التي تتدخل دائماً لحل النزاعات المجتمعية، وتعتبر من أهم قوى مجتمعنا العراقي، لما لها من مواقف سامية في حفظ السلام المجتمعي.

إذا أتضح للعالم أجمع أن قوة العراق تتمثل بالمرجعية، حشدها، وكذلك شيوخ العشائر، لذلك أستغلوا تظاهرات العراق المطالبة بالإصلاحات، ليمرروا أفعالهم الدنيئة من أسفل طاولة المظاهرات..

القنوات التابعة لسفارة العم سام، وكذلك "الممول" على مواقع التواصل الإجتماعي، بدأ يشوه صورة السيستاني، وكذلك يتهم الحشد المقدس بالقتل "علماً أن العنف الحاصل، هو نتيجة مجموعات مندسة، تابعة للسفارات التي دعمت داعش" وكذلك يبين أن شيوخ العشائر هم سبب الخراب!

 كل هذا يتم تسييره بالعقل الجمعي للمتظاهرين، وهدفه الوحيد ضرب نقاط قوة المجتمع العراقي.

المعطيات أعلاه أوضحت الهدف الفاسد للموساد والمال الخليجي في محاولة تدمير العراق، عن طريق كسر عصى المرجعية، ومايحدث اليوم من حرق وتخريب، مدسوس داخل التظاهرات.. ما هو إلا بداية تحويل العراق إلى ليبيا ثانية.. هل سيتحقق ما تطمح إليه دولة العم سام أم سيكون لإرادة أبناء المرجعية رأي آخر؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيد السيستاني درع العراق ضد مؤامرات الأعداء وأدواتهم!
ما تحت طاولة.. التظاهرات
اوضاعنا حذر منها السيد السيستاني سنة 2004
الحكيم رجل علم والسياسة..
عودة البعث حقيقة أم مجاز ؟!
هوان الدنيا..!
(الدعوة)  
كل مايجري هو لتحديد هوية العراق  
منشورك قد يكون رصاصة أو مولوتوف أو ضماداً
رسالتي للمتظاهر السلمي (تاج الراس)
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك