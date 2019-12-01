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هوان الدنيا..!

85 2019-12-01

حيدرالطائي

 

من هوان الدنيا أن تطال الأيادي الخبيثة مرقدك الطاهر ذهبت إلى ربك وأنت مُتناثر الاشلاء. لا لأجل مطمعٌ دنيوي أو مكتسبٌ ذاتي بل كان جُل همك العراق وشعبه.

من هوان الدنيا ياابا صادق أن تُقتل مرتين على يد(الغوغائيين) الذين يريدون التنكيل بك بدواعي التحزبية والاجنداتية. ياابا صادق حاربت صدام من أجل العراق وأصالة حضارته. فكنت نعم المناضل. قُتلت على يد أمريكا وأذنابها في العراق لأنك العقبة التي وقفت أماممشروعها

وحاربتك إيران لأنك لن تصغي لمشروعها. واليوم تطالك الأيادي الآثمة. ياابا صادق ينظرون إليك إنك مشروعٌ إيراني وكالة على أرض العراق. لكن سرعان ماتلاشت نواياهم الخبيثة وجعلت هدفك الأسمى العراق ومنهجك مرجعية النجف. للاسف يأابا صادق. كنت ثوريًا من أجل العراق وشعبه

ورائد وحدة بين جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي وليبراليًا في التعامل والفكر ومعتدلاً في السلوك والذات

وديمقراطيًا في مسارك السياسي. من هوان الزمان أن تكون حيًا وميتًا مظلومًا. وأن الأيادي التي طالتك ستُقطع إن شاء الله. وسوف تبقى شامخًا زعيمًا رغم أنف البعثيين الصداميين وأبناء الرفيقات وأبناء السفارات والاجندات وجهلة القوم. فلعن الله من اضرم النيران في ضريحك ولعن الله أمة سمعت وفرحت بهذا العمل المشين. للأسف يأابا صادق. أصحاب الأجندات الذين تسللوا لواذًا للمسار الاحتجاجي الشعبي الوطني بعثوا لشيعة العراق رسالةُ مؤداها 👇👇

👈 اليوم مرقد محمد باقر الحكيم وغدًا الشهيدين الصدرين ثم بعدها المراجع والعلماء ثم الأمل المنشود حيثُ القباب الطاهرة لمرقد أمير المؤمنين علي عليه السلام.

#لكن

هيهات والذي خلق السموات والأرض بغير عمد لم ولن يفلحوا ولو قُطعت الرقاب وسُحقت الأجساد والله متمُ نورهِ ولو كره الكافرون.

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