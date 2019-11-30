كيف إلغيت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على لبنان التي كانت مقررة فجر يوم الأحد 27 أوكتوبر/تشرين الأول 2019

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في أواخر شهر سبتمبر/أيلول العام 2019، وصلت معلومات استخباراتية إلى حزب الله، بأن إسرائيل وبمساندة لوجستية أمريكية وبتمويل المملكة العربية السعودية ستشن حرباً تدميرياً على الجنوب اللبناني وضاحية بيروت الجنوبية إضافة لقصر بعبدا ومناطق حيوية على كافة الأراضي اللبنانية. وقد حددت ساعة الصفر فجر يوم الأحد 27 أوكتوبر/تشرين الأول العام 2019.

سافر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله شخصياً وبشكل مفاجئ في زيارة سرية إلى طهران للقاء المرشد الإيراني الإمام السيد علي خامنئي وقائد فيلق القدس قاسم سليماني ليبلغهما عن المعلومات المؤكدة لدى الحزب عن نية إسرائيل وأميركا لشن الحرب على لبنان لإستهداف حزب الله والمناطق الحيوية فيه، بإسناد من البحرية الأمريكية المتواجدة في مياه شرق المتوسط، وفي منطقة الخليج بحال تحركت إيران وقطاع غزة واليمنيين لمساندة حزب الله.

عاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى لبنان حاملا معه "معادلة نصر" حيث تم إستنفار عام لكافة القطاعات العسكرية في حزب الله ووضعت كافة خططت المواجة بالتزامن مع جهوزية الجيش والحرس الثوري الإيراني لمواجهة كافة الإحتمالات.

بعد التأكد من جهوزية المقاومة وإستعدادات إيران؛ أبلغ حزب الله السفير الألماني في بيروت خطة العدوان الإسرائيلي الأمريكي وساعة الصفر، كما أبلغ السفير الألماني إنذار المقاومة الشديد اللهجة بإن هذا العدوان سيواجه وسيصد بكافة الطرق الحربية مهما كلف الأمر وإن الأوامر قد أعطيت لكافة القطاعات في حزب الله أن تبدأ عملياتها العسكرية فور وقوع أول صاروخ عدواني على أي مكان في لبنان وتنفذ الخطط المرسومة دون الرجوع للقيادة المركزية، على أن يشمل الرد على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة من مطارات وموانئ ومخازن عسكرية ومدنية، إضافة لمخازن الأمونيا ومحطات الكهرباء والمياه والمفاعلات النووية، مع إسقاط الطائرات وإستهداف كافة القطع البحرية الإسرائيلية والأمريكية المعادية.

وصلت الرسالة التحذيرية لواشنطن، التي أبلغتها بدورها لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووجوب إلغاء خطة الهجوم فوراً على لبنان. وتم الإتفاق بين وزير الدفاع الأمريكي ديفز مارك أسبر وبين بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل على اللقاء فوراً مساء يوم التالي الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول في الرياض/المملكة العربية السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتشاور.

في التفاصيل؛ غروب الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول أقلعت طائرة خاصة (تشالنجر جت 604) مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية تحت رقم (N 556 US cl-60) مجهولة إسم المالك من مطار بونغوريون/ إسرائيل وعلى متنها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يرافقه يوسي كوهين رئيس الموساد الإسرائيلي فجأة إلى مطار عمان/الأردن حيث مكثت دقيقتين (ليتم غسل قيودها حيث لا رحلات مباشرة للطائرات بين اسرائيل والمملكة العربية السعودية لأن لا علاقة دبلوماسية بينهما) ثم تابعت رحلتها مباشرة إلى مطار الرياض/المملكة العربية السعودية لتحط جانباً في آخر مدرج المطار حيث تزامن وصول طائرة ديفز مارك أسبر وزير الدفاع الأمريكي يرافقه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي طائرة وزير الدفاع الأمريكي عقد الإجتماع سري بين بنيامين نتناهو يرافقه يوسي كوهين وديفز أسبر يرافقه جاريد كوشنر والأمير محمد بن سلمان يرافقه الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي حيث تم إبلاغ الأمير محمد بن سلمان بأن خطة الهجوم على لبنان وحزب الله قد تم إلغائها وإن تهديد إيران وحزب الله جاد جداً وإن إسرائيل أمام خطر وجودي خطير إضافة للقواعد الأمريكية في المنطقة ومصالحها الإستراتيجة وتدمير المدن السعودية والبنى التحتية فيها.

عادت طائرة بنيامين يتنياهو أدراجها مباشرة إلى مطار تل أبيب بعد مكوثها في مطار الرياض لمدة 58 دقيقة.