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الحلم ...!!


مقال لكاتبه

 

فلم مصري اسمه ( اللعب مع الكبار)

بالفلم محمود الجندي اللي هو عامل بدالة تلفونات يتنصت على مكالمات السياسيين والتجار والعصابات ويسولف ل صديقه ( عادل امام)

عادل امام يروح للضابط ( حسين فهمي ) ويسولفله

حسين فهمي يلح علي ويريد يعرف منين يجيب هالمعلومات

بهاي اللقطة ادناه 👇👇 عادل امام يگول ل حسين فهمي

( انا بحلم يبي ..هو الحلم حرام )

هسه من حقنه نحلم بس شلون

مثلاً تشوف بالحلم

مرأة بباب مستشفى بالناصرية تستنجد بأهل الانبار ..!!

يجون چم واحد من الانبار بحجة الفزعة

طبعاً الارضية صالحة لأستقبالهم بالناصرية

باقي للجماعة بس قيادة شرطة ذي قار وحالياً محاصرة  وبعدها يسقط كلشي 

ولا رجل امن يبقى يمشي بالناصرية

هنا راح تبدي السوالف و الاشاعات

شنو هالسوالف  

-اكو معتقلين من المتظاهرين اخذوهم ل سجن الناصرية المركزي ( الحوت)  

-اكو قوات قتلت المتظاهرين وراحت ختلت بالسجن

يله حبيبي حرك الحشود عالسجن

يله حبيبي الدواعش سووا اضطرابات داخل السجن

يله حبيبي اهل الانبار والنعم من فزعتكم واخذوا دواعشكم و روحوا ...

تحضيراً للجزء الثاني من الخطة

راح تگلي يابه انت صدگ تحلم وهذا مجرد حلم اشلون نقبل يطلعون الدواعش من گدام عيونه ..!

راح اگلك عادي حبيبي ليش انت قبل تلث اشهر متوقع انه يجي يوم  ابن الجنوب يصعد لصورة شهيد بالحشد الشعبي مستشهد بمعارك ضد داعش ويشگگهه لو يحرگهه

لو يروح لمرقد نائب الإمام المهدي عليه السلام ويحركه لو يروح يريد يحرق مرقد الشهيد الحكيم قدس سره الشريف

هاي شفناهه حقيقة لو حلم ..!!!

انت صاحي مخبل بصفك البصرة والعماره وتتداين زلم من الانبار ..!!

هو غير الهور مصنع مال رجولة ولا تهون بقية محافظاتنا الاصيلة..

وليش الناصرية محتاجة زلم تفزعلها ..!!!

وتفزعلها ضد منو تقاتل بالضبط..!!

ليش هي القوات الامنية بالناصرية منين ..!!!

شنو قوات الجنجويد السودانية مثلاً ..!!

بس تعال يمي قبل لا اروح

ليش هو منو حرر الانبار ...!!!

احنه نحلم ..بس لازم يجي واحد يفززنه من النوم قبل لا يخلص الحلم ..!!

حتى ما يتحقق الحلم..تره هذا مو وكت نوم ..وكت تفك عيونك زين ..!!

 

فك عينك تره يحمود

درب الشمس رازونه

وفك عينك تره الجوعان حيله ايصير بسنونه

 

#الجهل عدو الشعوب

#احلام_اليقظة

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