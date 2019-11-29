المقالات

غداً ..هل تنقذُ العراقَ كلمة ؟!


د. أحمد العلياوي

 

إذا قال السيستاني لهم اتركوا الحكومة ولم يستجيبوا فما الموقف بعدها؟

هل يُصدر فتوى بالقتال ؟

يُصدرها تحت أي عنوان؟

جهاد الفاسدين؟!

مَن هم بالتحديد ؟

هل يقتنعُ الشعبُ بذلك؟

ثم هل الشعب العراقي كله مع السيستاني؟

هل على السيستاني أن يقاتل كل الأحزاب السياسية؟

مَن يقبل منها موقفه هذا ؟

مَن سيقاتلُ هذه الأحزاب؟

هل سيحملُ الناسُ بنادقَهم للقضاءِ على الحكومة؟

أمرٌ نتخيله ولكن ..

هل من أمدٍ متوقعٍ أو معلومٍ لما سيقع؟

مَن يضمن عدمَ الاقتتالِ حتى بعد زوال الحكومة؟

أنتَ تحملُ سلاحَك..

والآخرُ لديه سلاحه !

سيقولُ الناسُ : هذا بسبب تدخل السيستاني !

هل من رأي آخر ..؟

 

غداً ..

قد يدعو إلى ضبطِ النفس ومحاسبةِ المعتدين والحفاظِ على السلمية وتأكيد حرمة سفك الدم العراقي .

ولكن هذا لايشفي الغليل وهناك دماء سقطت ومازالت تسقط !

وعندها سيرى بعضُ الناس في المرجعِ ظهيراً للحكومة وسيُقال إنه لايقفُ مع المتظاهرين الذين لاتستجيب الحكومةُ لمطالبهم وقد نفد صبرُهم فما قيمة السلمية بعد !؟

غداً ..

يمكن أن يدعو السيستاني - وهو الآن في ليلة لايُحسد عليها - إلى تخلي الزعماء عن السلطة ، فهل ينسحبُ السنَّةُ والكردُ أيضا ؟ .

هل يتخلى كل هؤلاء عن مواقعهم التي وصلوا لها تحت ذريعة الانتخابات ؟

ماموقف السيستاني وهو يُسقط حكومةً بتدخله المباشر ضارباً الانتخابات وماأفرزت عرض الجدار؟

هل يرضى الجميعُ داخلياً وخارجياً بهذا التدخل؟

ثم هل يريدُ العراقيون حُكماً مدنياً يُدار بالفتوى الشرعية؟

ومهما يكن من أمر غد ..

فنحنُ أمامَ فتنةٍ لا تُصيبنَّ الذين ظلموا خاصة ..

فإذا قال المرجعُ الأعلى قاتلوهم فعليه سيقعُ الغُرمُ وتحمّل وزر هذا الرأي الذي لا يُبقي ولايذر لأنه يُحيل الشعب العراقي إلى التناحرِ والحروبِ التي لايُعرف منتهاها.

وإذا حاول تهدئةَ الشارعِ العراقي والضغط على الحكومة والسعي مع المتظاهرين لنيل طلباتهم فربَّما يكون ذلك مدعاة للتحريضِ عليهِ وجمع أعدائه تحت شعارات المطالبة بدم العراقيين للانتقام منه !.

إن من يظن بأن الحلَّ كله بإصدار فتوى فهو واهم ولايفقه شيئاً من المشهد السياسي العراقي لا حالياً ولا مستقبلا.

فلا حَلٌّ يُطلب من رجلٍ واحدٍ حتى وإن كانَ نبياً أو إماما.

فلا يكوننَّ يوم غَدٍ فاتحةً لفتنةٍ جديدةٍ فوق الذي نلقاهُ من عنتٍ وجور .

لنُنصِفَ أنفسنا ومرجعيتنا التي سيكون لها رأيها ولنقفَ موقفاً موحداً مهما كان ذلك الرأي.

العراقُ ينتظر شعباً ..

لنكن بقدر هذا الاختبار الصعب ..

لننجح في حماية بلدنا وأهلنا ومقدساتنا ..

لم ينفد الصبرُ ولن ينفد إلى أن ينال الشعبُ ماأراد .

حفظ الله العراق وأهله.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
غداً ..هل تنقذُ العراقَ كلمة ؟!
قراءتنا للمشهد
النهاية..!
دعه يخطأ دعه يرتكب الحماقات.. !
ذيل إيراني ، أو ذيل يهودي.
شعارات رددت في التظاهرات..تحليل المضامين والمعاني..       
نقابة المعلمين ودورها السلبي في تعطيل الدوام
ما حكايتكم مع رجل الدين؟!
حريق الرافدين
اسباب تصعيد التظاهرات.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك