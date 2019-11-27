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اسباب تصعيد التظاهرات.


◾ مراقب

 

اسباب التصعيد الاخير بنسبة التظاهرات في الناصرية و بغداد و بعض المحافظات.

شهدت مدن بغداد خلال يومين الامس و اليوم بتاريخ 23 و 24/11/2019 تصعيدا جديدا من نوعه تمثل بحرق الوقف الشيعي في الناصرية و كثرة أعداد المتظاهرين و كثرة الحرائق في بغداد و ارتفاع نسب المواجهات بقنابل المولوتوف بين المتظاهرين و بين القوات الامنية. معلوماتنا تشير الى ان الاسباب هي ما يلي:

اولا: ان مجيء نائب الرئيس الامريكي بنس سببهذا التصعيد، و هذا موشر على ان التصعيد مرتبط بالمشروع الامريكي الذي لا يريد لهذه المظاهرات ان تنتهي من دون ان تحصد امريكا ثمارها.

ثانيا: قيل من قبل المحللين و الخبراء ان المساعي داخل البيت الابيض لاقالة ترامب من الحكومة يحاول فريق ترامب ان يحقق اصلاحات في العراق و لبنان و سوريا و في العراق خصوصا حتى تكون ورقة مهمة بيد ترامب ليدافع بها عن نفسه.

ثالثا: فشل التظاهرات في ايران و تمكن ايران من انهائها خلال 48 ساعة جعل المنتقدين لترامب يحكمون عليه بالفشل في كل خطواته، لذا فهو يريد أن يعوض فشله بنجاحاته في العراق.

رابعا: أيضا المحللين يقولون سبب التصعيد ان التيار الصدري و المرجعية و بعض الاطراف التي كانت تصر على قانون الانتخابات المقدم من مجلس رئاسة الوزراء للبرلمان و الذي يتضمن 50% للاحزاب و 50% للمستقلين، بينما التيار الصدري يريد 100% للمستقلين، لذا التيار الصدري من اجل ان يفشل قرار قانون الانتخابات الجديد يحاول ان يؤجج الشارع قدر المستطاع.

خامسا: التيارات المشاركة في المظاهرات منها العلمانيين و الصرخية و المولوية أو الصدرية الذين لا يريدون بقاء هذه الاحزاب و هكذا الولايات المتحدة الامريكية يدفعون بالشارع لمزيى من العنمف و التظاهرات لاقرار قانون لا يسمح بمشاركة الاحزاب ثانية في الحكم.

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