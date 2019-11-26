فقط للاوفياء للسيد السيستاني

تكليفنا في هذا الوقت الحرج

السلام عليكم ممكن نعرف تكليفنا الشرعي رجال ونساء في ضل هذه الفتنة الحاصلة في البلاد وما حكم العراقيين الي بالخارج هل واجب عليهم أن يرجعون

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بوركتم واحسنتم وبوركتم على طرح هذا السؤال الذي يدل على الوعي والادراك

الجواب

تكليفنا الشرعي يحتم علينا طاعة اوامر المرجعية وعدم الانقياد للفتنه مهما تأزمت الامور لان المرجع هو نائب الامام المهدي عج وهو حجة علينا وطاعته واجبه ..قال الامام عليه السلام(واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم)

ويمكن تلخيص وظائفنا في ظلال هذه الازمة بما يلي:

١.الانقياد لاوامر المرجعية بان تكون المظاهرات

((سلمية سلمية)) والابتعاد عن العنف والشغب والقتل والضرب والحرق والتخريب والسرقة وتعطيل دوام الموؤسسات والدوائر ...الخ

٢.عدم تصديق الاعلام المضلل الذي يطرح يوميا بالالاف من قبل اجندات مندسة من قبل الاعداء (مثل البعثية او ال سعود او امريكا او اسرائيل او احزاب ضلال اخرى) حيث يمكن تزوير مقاطع فيدوية وصور ووثائق عبر برامج عديدة كالفوتوشوب والمونيتير وصاحب التخصص لا يخفى عليه ذلك ولذا يسهل عليه عدم التصديق.

واما تكليفنا وبالاخص في ظروفنا الحالية فيما يتعلق بوسائل الاعلام فهو يتضمن ما يلي:

1⃣حرمة عمل اعجاب ونشر ومشاركة لمنشور يسيء الى رجال الدين والمراجع والمرجعية. قال تعالى (ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة)لان نشره وعمل مشاركة او كتابة تعليق موافق لرأيهم يحملكم الاثم واثم كل من يصدق منشوركم واثم من يشارك المنشور الاخر وهكذا..قال تعالى (سنكتب ما قدموا واثارهم)فالاثار هي تبعات النشر.قال رسول الله ص(من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة)

2⃣حرمة عمل اعجاب ونشر ومشاركة لاي منشور يحاول تسقيط الحشد الشعبي لانه القوة الضاربة التي حمت اعراضنا ومقدساتنا ولولاهم لسبيت نساءنا كما سبين اليزديات وتيتموا اولادنا جميعا ورملت نساءنا.

3⃣محاولة غلق المنشورات والفيدوات التي مضمونها يعادي المرجعية والحشد بعمل (ابلاغ المسؤولين عنها وحظر صاحب المنشور)اي ابلاغ ادارة البرنامج عبر مواقع التواصل كالفيس ان هناك اساءة في المنشور وبالتالي اذا بلغ تعاون مجموعة على ذلك سوف تغلق صفحته.. وحتى لو فتح صفحة اخرى لزم الصبر والابلاغ عنه ايضا لانه يساهم في تقليل نسبة التضليل والاساءة

4⃣عمل نشر ومشاركة للمنشورات التي فيها دعم للدين والمرجعية وتذكير الناس بوصايا المرجع ودوره في حفظ الدين وتذكير الناس باهمية المرجع وبيان ادواره العديدة في نصرة العراق والشيعة ولقد تم طرح العديد منها وسنقوم بطرح المنشورات التي نرجو منكم طرحها نصرة لخيمة العراق التي يحاول المفسدون تمزيقها..وهيهات لهم ذلك ما دام هناك نساء ورجال شرفاء مثلكم يحملون وعيا وعقيدة صامدة.

5⃣في حال ان احدنا قام غفلة او سهوا او عن جهل فاخذته العاطفة او العزة بالاثم وقام بنشر منشورات او تعليقات تسيء للمرجعية والدين والحشد فلزم عليه الاستغفار و ان يقوم بمسحها لكونه صاحب المنشور ويستبدلها بمنشورات ناصرة للدين التي فيها رضا الله ورسوله والمعصومين .قال تعالى(... إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

٣.لزم نشر الوعي بين صفوف عوائلنا واولادنا واخواننا واقاربنا وجيراننا واصدقائنا وشعبنا ..وتذكيرهم بالحق ودور المرجعية واخذ العبرة من مواقف الفتن السابقة .

٤.لزوم الصبر وعدم الجزع وان نسعى جاهدين للثبات واخذ تعاليم ديننا ومنهاج حياتنا القويم من مراجعنا الذين هم حجة علينا وما خاب من تمسك بهم.ولا تنسوا هذا الحديث حيث قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار.

فالصبر يحتاج الى جهاد وانتم اهل لذلك ..فنحن بحول الله نتحمل نار الجمرة في اليد في الدنيا ولكن لا نتحمل نار يوم القيامة.

٥.لزوم الدعاء والتوسل وقراءة الاذكار وبالاخص دعاء تعجيل مولانا صاحب الزمان عج حيث فرحنا العالمي الحقيقي بفرجه. والدعاء سلاح المؤمن وهو يدفع البلاء فلا تتغافلوا عنه..بالاضافة الى اخراج الصدقة يوميا.

نساله تعالى واياكم ان يوفقنا لاداء تكليفنا على احسن وجه وان ينصرنا على الفاسدين المفسدين والمندسين بمحمد واله الطاهرين.

٦.واما تكليف الذين يسكنون خارج العراق فهو نفس التكليف المذكور اعلاه ولم تصدر فتوى من سماحته تفرض رجوعهم لبلادهم الا ما يتعلق بحكم التعرب بعد الهجرة وهذا الحكم لا علاقة له بالاوضاع الراهنة بل هو حكم عام.