الى الاحبة الذين لازالوا في حيرة في امر المرجعية الدينية العليا.

إن #المرجع الذي سبق السيد السيستاني بستة أو سبعة مراحل ( مرجعيات ) وهو المجدد #الشيرازي صاحب ( #ثورة_التنباك ) التي ضرب بها القوة الإقتصادية لبريطانيا العظمى حتى أوقعها أرضاً .. باسلوب حضاري فريد ومن خلال كتابة سطر واحد فقط .

▪ يحكى أنه بعد ذلك النصر الحاسم .. وبينما كانت الجموع تتوافد عليه لتبارك له هذا النصر كان المجدد الشيرازي يبدو عليه الحزن وعدم الإرتياح

سأله بعض طلبته المخلصين .. عن سبب هذه الحالة .. فقال متألماً :

(( في السابق لم يكن #العدو يدرك أن مصدر قوة الشيعة هو إلتفافهم حول #العلماء وكلمتهم الواحدة .. أما الآن فقد إضطررنا أن نكشف هذا السر ونتصدى للأمور مباشرة .. وبالتالي فقد عرف العدو مصدر قوتنا .. ولن يستسلم دون إضعافه .. فساعد الله العلماء من الآن فصاعداً )

▪ وقد تحقق ما تنبأ به السيد المجدد الشيرازي بشكل دقيق جداً .. فالمرجع كاظم اليزدي شنت ضده حملة شعواء .. صدق بها بعض السذج من الشيعة وهم لايرون ما خلف الستار .. والمرجع أبو الحسن #الأصفهاني نالته سهام الأقاويل من كل مكان .. والمرجع محسن #الحكيم لم يسلم من التشويه لسيرته المشرقة حتى اليوم .. أما المرجع #الخوئي فقد فتحت الفضائيات من لندن لأسقاطه وإسقاط منهج النجف من خلاله !!.

@ وإذا وصل الكلام الى السيد السيستاني .. فالغريب ان الرجل لازالت رايته مرفوعة .. وكان المفترض أن تدفن تحت ركام الدعايات التي تتبناها #مؤسسات عملاقة .. لم يسلم منها لاهو ولا أولاده ولا أحفاده ولا أصهاره ولا أعوانه ولا وكلاؤه ولا ولا -- ..

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والان ماذا يحصل بعد فتوة الجهاد المقدسة للسيد السيستاني (دام ظله) ::

هل تظن ان الاعداء يبقوا مكتوفي الايدي بعد الذي حصل حيث دمرت هذه الفتوى المقدسة كل مخططاتهم الشيطانية لسنوات طوال ؟؟

لا لا والف لا ::

بل حركوا اذرعهم الخبيثة ( الحركات المنحرفة)

لضرب التقليد

وتكفير العلماء

وبدأ الذباب الألكتروني

بتحريك جيوشه وحملاته لتضعيف المرجعية

وكل من يحسب عليها صغيرا كان ام كبيراً.

وانتقلت الحرب على الحوزة الى مرحلة جديدة

ولن يتوقفوا بعد اليــوم أبـــداً .

نسأل الله قوة البصيرة والتوفيق للإلتفاف حول علمائنا الأعلام ومراجعنا العظام الذين قدموا شيخهم وكبيرهم السيستاني زعيماً وقائداً وعلما خفاقاً ومشكاة للنور في ظلامات عصر الظهور ....