عاجل : مصدر امني : البرلماني الذي اعتقل متلبسا بالرشوة هو النائب عن تيار الحكمة محمود الملا طلال
المقالات

27من شهر ربيع الأول ذكرى وفاة زعيم الطائفة الإمام السيد محسن الحكيم(قدس)

42 2019-11-25

حيدر الطائي

 

هو السيد محسن بن السيد مهدي بن السيد صالح بن السيد أحمد بن السيد محمود بن السيد إبراهيم بن الأمير السيد علي الحكيم الطبطبائي النجفي. وينتهي نسبه إلى الإمام الحسن بن علي.ع.

ولد في يوم عيد الفطر عام ١٣٠٦هج_ ١٨٨٩م. وفقد أباه وهو في السادسة من عمره. فتكفل رعايته أخوه الحجة السيد محمود الحكيم. ونشأ السيد محسن الحكيم طالبًا في الحوزة العلمية في النجف الاشرف وكان جمّ النضال والتضحية في شبابه. ومثال الجدّ والاجتهاد في كهولته. ورمز الثبات والصبر والورع في شيخوخته. وفي حركة عمل دائبة استوعبت كل حياته. ففي شبابه اصطحب السيد محمد سعيد الحبوبي في الجهاد إلى الشعيبة. وكان مستشاره الخاص وكاتم سره ومؤتمن بيت مال المجاهدين. وفي أول شبابه حتى كهولته انكبّ على التحصيل العلمي. وخاض في كهولته عباب معارف أهل البيت. ع.  (فقهًا واصولاً وحديثًا ودرايةً)

كان يمتاز بخصائص مرجعية فائقة أبرزها " توحيد الكلمة وشجب الطائفية والعرقية ورعاية العلم والعلماء والاهتمام بعنصر الشباب في إدارة شؤون الأمة" كان قدس. ذا تطلعاتٍ عصرية في نشر المبلغين وتأسيس مراكز الثقافة والعناية بقادة الفكر من الأدباء والكُتّاب. مُنكرًا للظلم والحيف والجور مُحاسبًا على التقصير والانحراف. مقاومًا لفرعنة الطغاة

في السلوك الذاتي تجده مُعظمًا لأهل الدين رؤوفًا بالمؤمنين عطوفًا على الفقراء. يُلبي حاجة ذوي الخصاصة دون تمييز في المسلك المرجعي تتطلعُ إلى السمت الروحاني الهادئ يضع الأمور في مواقعها. صلب العقيدة لايتزلزل قوي الشكيمة لايتخاذل. يُقابل المحن والشدائد بصبرٍ وأناة ويعالج المشكلات بحكمةٍ وروية. وكان متواضعًا في مشاطرة الناس طقوسهم الاجتماعية ودواوينهم العلمية. فإذا دخل محفلاً ملكت هيبته القلوب وأن حضر مجلسًا اصغت له الأسماع. وإذا تحدث شخصت له الأبصار. تنقل الإمام الحكيم. قدس. في حياته الدراسية الحافلة بعد أن اتقن المقدمات على يد أخيه الأكبر السيد محمود الحكيم. وتفرّغ للدراسات العليا والبحث الخارج فقهًا واصولاً ودرايةً على أشهر علماء عصره من اساطين العلماء والمراجع وابرزهم

١. الشيخ محمد كاظم الخرساني المعروف " بالآخوند"

٢. الشيخ آقا ضياء الدين العراقي

٣. الشيخ علي باقر الجواهري النجفي

٤. السيد محمد سعيد الحبوبي

وهؤلاء الأعلام 👆 هم أئمة الفن في علمي الفقه والأصول وأعلام الدارية والحديث. ورجال السلوك والعرفان.

وفي يوم ٢٧ من ربيع الأول لعام ١٣٩٠هج/ ا/٦/ ١٩٧٠م.

انتقلت روحه إلى الرفيق الأعلى. فعم الأسى العالم الإسلامي ونعته الإذاعات العربية والاجنبية. حيثُ شُيّع الجثمان الطاهر نحو النجف الاشرف. حتى عُطلت المدينة أسواقها ومحافلها ودوائرها. وخرجت مواكب العزاء يتقدمها المراجع والعلماء الأعلام وفي المقدمة الإمام الخوئي والخميني والشاهرودي ورجال الدين وعامة الناس. وأُدخلَ الجثمان الحرم الحيدري الشريف لأداء مراسم الزيارة. ومن ثم دُفنَ في المسجد الهندي حيثُ أعد السيد الحكيم رحمه الله. لنفسه مقبرةً في مكان مكتبته العامة المجاورة للمسجد. قرب ضريح الإمام علي. ع.

فسلامٌ عليه وعلى روحه وانفاسه القدسية...

كتب هذا البحث الموجز لثواب روحه الطاهرة

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وطن بهوية موحدة
العنكبوت.. لمن يسأل كيف أخمدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية فتنة الاحتجاجات الأخيرة    
انقلاب عسكري ....... مع وقف التنفيذ
إقالة  المحافظين مسؤولية  مَّن بعد حل مجالس المحافظات 
الحنين الى تلك السنين
27من شهر ربيع الأول ذكرى وفاة زعيم الطائفة الإمام السيد محسن الحكيم(قدس)
حقيقة الولاء لايران  
لبنان بين هدير \"البوسطة\" اليتيمة والمقاومة المنتصرة  العظيمة...!  
الى كل من يهمه الامر وجمهور المقاومة خاصة...!  
"ذيل الچلب..."
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.75
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك