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التظاهرات ورهانٌ التغيير في مَهبّ الريح


مرتضى علي الحلي

 

لقد تمكّنت قوى الشرّ والفسادِ من الداخل العراقي ومن خارجه الإقليمي المُعادي من إسقاط رهان التغيير بطريقة التظاهرات السلميّة وحرف مسارها الشرعي والقانوني المُحقّ في مَطاليبه الإصلاحيّة المنشودة .

وذلك بإتّباع أسلوب العنف والعنف المقابل والتعدّي والحرق والقتل والتجاوز على مؤسسات الدولة والتي هي ملك عام للشعب ولمصالحه الخاصة .

وبدأ مسلسل تصفية الحسابات بين الجهات والأحزاب والأشخاص والتيارات المُسلّحة ، بل وحتى بين أفراد بعض العشائر المتنازعة بحسب ما ورد من معلومات في جنوب العراق.

هذا وإنّ ذلك لينذر بخطر الوقوع في منزلق الفوضى والاقتتال الداخلي - ممّا يجلب لنا مزيداً من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية ويزيد الطين بلةً ولأمد طويل -

قد يسمح بتدخل أقليمي أو دولي عسكري وسياسي يوظّف لصالح الطرف الأقوى في تغيير نظام الحكم والسلطة - بحيث يبقى الشعب يعاني دون حلول سريعة وناجعة.

#إنّ الحلّ الوحيد : هو اتّباع الاحتجاج السلمي الراشد والواعي وعدم الانجرار وراء الأصوات المشبوهة المحرضة على التخريب والتجاوز وضرب القوّات الأمنيّة- وكذلك يلزم على القوات الأمنية ضبط النفس والتعامل باحترافية والضرب بيد من حديد لكلّ من يريد بالبلد سوءاً وتخريبا وتدميرا .

🔺️ولقد وضعت المرجعيّة الدّينيّة العُليا الشريفة خارطة الطريق السلميّة للطرفين -

طرف الحراك الشعبي الاحتجاجي -

وطرف الحكومة المطلوب منها تحقيق الإصلاح العاجل والعادل والقضاء على الفساد ورموزه من مسؤولين ومتزعمين وقادة كتل ومنتمين لأحزاب وتيارات وتقديمهم للعدالة ومحاكمتهم علنا.

#وعلى جميع العراقيين #الشرفاء_الوطنيين منهم والمؤمنين مُراعاة مصلحة البلد وتعقيداته الكثيرة الراهنة وتفويت الفرصة على الأعداء والذئاب من خلف الأبواب والحدود والّذين ينتظرون ساعةَ الصفر لنهش العراق وثرواته وشعبه ومؤسساته.

#جنّب الله تبارك وتعالى بلدنا المُمتَحن وشعبه العزيز شرّ الأشرار وكيد الأعداء بحقّ محمّد وآله الطّاهرين.

#نهرايا

#مرجعية_وطن

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