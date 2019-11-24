رؤية واقعية لمشروع التعديل الدستوري ..

د. نبيل أحمد الأمير

كلنا نعلم أن هناك فقرات بالدستور يصعب علينا وعليكم وعلى الجميع تعديلها او حتى الوصول للموافقة والتوافق على تعديلها .. وبذلك فأنا ارى متواضعاً وبدون إنحياز او شعارات أن أي رغبة لتعديل الدستور العراقي الحالي حتى لو كانت الرغبة صادقة هي بالحقيقة مضيعة للوقت .

كما أننا سنسأل من يقرأ هذه الرؤية ..

هل تعتقد ان الجمهور الغاضب سيوافق على هذه التعديلات .. خصوصاً وان إنعدام الثقة بين الجمهور والسياسيين هو الصفة الغالبة اليوم والواضحة بالشارع .

لذلك ارى أن على السياسيين العقلاء وأصحاب الرؤية المستقبلية الحقيقية والواضحة العمل على إعطاء جمهور سوح التحرير في بغداد والمحافظات شعور انهم يعملون على تكسير كل المحددات الدينية والطائفية والقومية والمناطقية التي زُرعت بالدستور والتي يرفضها اليوم كل الشعب العراقي بكل المحافظات ..

على السياسيين أصحاب الرؤية إعطاء الشارع دفعة نفسية وعلامة انهم لا يقلّون شجاعة وصدق وقوة عن كل الشباب في سوح التظاهر .. وإنهم جادون لتلبية المطالب .

إننا جميعاً اليوم في نفس المركب الذي بدا من الواضح إنهيار جوانبه وعلينا وعلى السياسيين والجميع كنخب إيجاد طريقة لتلبية مطالب الجمهور الغاضب ومنع غرق المركب بالجميع .

لذلك أعتقد أن علينا التعامل مع أي تعديل بواقعية .. لأني أجزم أن أي طرف سياسي لن يتخلى عن مكتسباته لصالح الآخرين في أي تعديل مزمع .. والجمهور اليوم أصبع عارفاً بالسياسيين وإمكاناتهم باللف والدوران .. وخصوصاً الكرد وبعدهم الشيعة .. فكل منهم له مكتسباته ولن يتخلى عنها .. وآخرهم السنة الذين لازال جمهورهم يشكو من التهجير والاقصاء والتهميش والتغييب وغيرها من الامور السلبية التي كانت ولازالت تُمارس بحقهم وكما يعتقدون ويؤمنون .. وقد أعلن الكرد وبعض الشيعة والسنة ذلك بصراحة .

لذلك ارى .. أن لتحقيق أي تعديل علينا اولاً الإبتعاد عن :

- التعديلات الإستفزازية ..

- القرارات الفردية ..

التي تتخذها الكتل السياسية من غير مشاركة الجمهور الغاضب .. والتعديلات الاستفزازية هي تعديل مايمكن أن يستفز أي مكوّن سياسي او طائفي او حتى مناطقي ويجعله يحس انه سيخسر مكتسباته .. وهذه دائرة مغلقة لن تنفتح علينا وسيختنق الجميع داخلها .. ولا يقل لي أحدكم كمتابع او سياسي ان السياسيين سيتشاركون مع بعض الاساتذة والمختصين بإتخاذ القرارات .. فهذا لا يكفي الجمهور الغاضب ولا يروي عطشه .

المطلوب في هذه المرحلة مخرج سياسي حقيقي ونهائي وليس ترقيعي للإبتعاد عن الانتحار السياسي للكتل والسياسيين وحتى النظام .. والمخرج الوحيد هو ان تتشاركو مع ملايين الجمهور بإتخاذ القرارات .

والمشاركة الوحيدة الممكنة والمقبولة التى يمكن أن تتشاركو فيها مع ملايين الغاضبين والمعترضين والمنتفضين في هذا الظرف هو أن يقوم مجلس النواب وهو المجلس الشرعي الوحيد الذي لازال عليه الواجب الأكبر رغم مؤاخذاتنا على الإنتخابات الأخيرة .. لكن عليه أن يتخذ واحد من أهم قرارات الصدمة التي كنت قد شرحتها في دراسة سابقة .. فقرار الصدمة هو القرار الوحيدة الذي يمكن من خلاله تهدئة الجمهور الغاضب .. ومن خلال هذا القرار يمكن كمجلس للنواب أن يقوم بفعل يعطي الجماهير الغاضبة شعوراً ودفعة مهدئ بأن السياسيون صادقون في تلبية مطالبه من خلال أخذ رأي ملايين العراقيين ومشاركتهم بالقرار .. لا ان يجتمع السياسيون ويقرروا وحدهم في غرف عامة أو خاصة .. والجمهور الغاضب يتلوّى ويجاهد ويعتصم بالشارع ويُستشهد منه خيرة الشباب .

وبالإطار العام وبدون تفاصيل لفكرة رؤيتي وهي الأقرب للحل والمخرج والتي سيكون لها فعل جبّار في تهدئة الشارع .. وجب على مجلس النواب ان يقوم برمي الكرة في ملعب الشعب الغاضب والتخلّص من أي إحراجات سياسية بينه وبين الكتل السياسية .. حيث يقوم المجلس بإقرار قانون او قرار او سمّوه ماشئتم يسمح لملايين الشعب بالتصويت العام على خيار تعديل الدستور وفقرات التعديل .. أو خيار إعادة كتابة الدستور بما يلبي متطلبات مرحلة النضج السياسي للكتل السياسية وللجمهور العراقي في هذه المرحلة .

وبهذه الطريقة سيتم إحراج أي كتلة سياسية او أي سياسي يرفض أخذ رأي الشعب في دستوره ويتمسك برأيه .. بل أؤكد للجميع أن الشعب العراقي صاحب القلب والنية الطيبة سيلتف حول كل من لبى له مطلبه وشاركه بالقرار وأعطاه شعوراً ان الشعب هو فعلاً لازال مدر السلطات .

هذا ماأؤمن به وارى انه هو المخرج لرجوع الجمهور الغاضب لمنازله استعداداً للمشاركة بقرار التصويت .. هذا بالاضافة لإقرار قانون الانتخابات وقانون المفوضية اللذان سيكونان مع التصويت وإعلان الانتخابات المبكرة القشة التي ستقصم ظهر إنهيار النظام والعملية السياسية والفوضى .

والله الموفق والمستعان .

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